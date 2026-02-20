«الإمارات دبي الوطني» يتيح الاستثمار في الفضة

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن إطلاق سبائك فضية تحمل علامته التجارية، وذلك لتوسيع محفظته من المعادن الثمينة استجابةً للطلب المتزايد من المتعاملين على خيارات استثمارية متنوعة لا تتأثر بتقلبات الأسواق، ما يتيح الاستثمار في الفضة المادية بأمان.

وأفاد البنك بأن هذا العرض الجديد يسهم في تعزيز خدمات المعادن الثمينة الشاملة التي يقدمها، مستنداً إلى نجاحه في إطلاق «سبيكة بنك الإمارات دبي الوطني» الذهبية في ديسمبر 2025، التي تعد أول سبيكة ذهبية تحمل العلامة التجارية الخاصة لمؤسسة مصرفية في دولة الإمارات للمستثمرين، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تأتي في ظل الزخم القوي الذي شهدته أسعار الفضة في الأسواق أخيراً، مدفوعاً بجاذبيتها كملاذ آمن.

ووفقاً للبنك، ستتوافر السبائك الفضية الجديدة بفئات أوزان 100 و250 و500 و1000 غرام، ما يتيح سهولة الوصول إلى الفضة المادية لكل من المستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية العالية الذين يبحثون عن مجموعة أوسع من الخيارات الاستثمارية، مؤكداً أنه يتم إنتاج هذه السبائك وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها، وتتوافر بفضة عالية النقاء بدرجة (999.0 و999.9)، ومختومة بشعار بنك الإمارات دبي الوطني، ما يضمن أصالة المنتج وجودته.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، أحمد القاسم: «مع تزايد الاتجاه العالمي نحو الأصول المادية، يتمتع (الإمارات دبي الوطني) بمكانة متميزة تؤهله لسد الفجوة بين عمق سوق الجملة وسهولة وصول الأفراد، بما يضمن حصول عملائنا على أقوى الأدوات لحماية ثرواتهم».

من جانبه، قال أمين الخزينة، ورئيس الأسواق العالمية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، عمار الحاج: «سيتيح هذا المنتج الجديد للعملاء الاستثمار في الفضة المادية بأمان من خلال مؤسسة مصرفية موثوقة. ومع استمرار نمو الطلب على الأصول الحقيقية، برزت الفضة كأحد الحلول الفعّالة لتنويع الاستثمارات. وسيتم تقديم هذا المنتج بالمعايير والشفافية والابتكار والحوكمة نفسها التي تميز (الإمارات دبي الوطني)».