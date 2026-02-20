15.4 مليار درهم صافي أرباح 7 شركات تابعة لحكومة دبي

قفزت أرباح سبع شركات تابعة لحكومة دبي، ومدرجة في سوق دبي المالي، خلال عام 2025 بنسبة 32% على أساس سنوي.

ووفقاً لرصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى الإفصاحات المعلنة في «سوق دبي المالي»، تجاوز إجمالي أرباح الشركات السبع خلال العام الماضي 15.40 مليار درهم، مقارنة مع 11.64 مليار درهم خلال العام السابق عليه 2024.

وضمت قائمة الشركات محل الرصد: «هيئة كهرباء وماء دبي - ديوا»، و«مجموعة تيكوم»، و«سالك»، و«مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي - إمباور»، و«تاكسي دبي» و«باركن»، و«أليك القابضة».

وفي نوفمبر 2021، أعلن سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي، في خطوة من شأنها دعم القطاع المالي في الإمارة بشكل غير مسبوق، وتحفيز وتيرة النمو فيه لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي ترسّخ مكانة دبي الرائدة واحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

وتصدرت «هيئة كهرباء وماء دبي – ديوا» قائمة الشركات محل الرصد، مسجلة ربحاً صافياً خلال العام الماضي بقيمة 9.09 مليارات درهم، مقارنة مع 7.23 مليارات درهم في العام السابق 2024، بنمو بلغ 25.72% على أساس سنوي.

وحلّت «مجموعة تيكوم» ثانية بأرباح صافية خلال عام 2025 بلغت 2.086 مليار درهم، مقارنة بأرباح تقدر بـ1.228 مليار درهم خلال عام 2024، وبنمو نسبته 69.86%، تلتها شركة «سالك»، حيث قفزت أرباحها السنوية خلال العام الماضي بنسبة 33.41% لتصل إلى 1.553 مليار درهم، مقارنة مع 1.164 مليار درهم خلال العام السابق.

بدورها، حققت «مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي – إمباور» نمواً في أرباحها السنوية خلال العام الماضي بنسبة 10.57%، لتتجاوز 1.004 مليار درهم، مقارنة مع نحو 908 ملايين درهم في العام السابق. بينما قفزت أرباح «باركن» في 2025 بنسبة 47.75% لتصل إلى 625 مليون درهم، مقارنة مع 423 مليون درهم في 2024.

من جهتها، قفزت أرباح «شركة أليك القابضة» خلال العام الماضي بنسبة 89.77% على أساس سنوي لتبلغ 687 مليون درهم، مقارنة مع 362 مليون درهم في عام 2024. فيما نمت الأرباح السنوية لـ«شركة تاكسي دبي» بنسبة 7.55% على أساس سنوي لتصل إلى 356 مليون درهم، مقارنة مع 331 مليون درهم خلال العام السابق 2024.

يشار إلى أن الاكتتابات الحكومية، التي شهدها سوق دبي المالي منذ عام 2022، والتي ضمت الشركات السبع، أسهمت في إحداث نقلة نوعية في هيكل السوق وجاذبيته الاستثمارية.

وتعكس نتائج أعمال هذه الشركات وأداؤها القوي بعد الإدراج، وتداولها جميعاً فوق سعر الطرح، الثقة الكبيرة بالكيانات الحكومية، والسياسات الاقتصادية الداعمة من قبل حكومة دبي.

