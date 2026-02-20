«المشرق» ينجح في تسعير سندات إضافية بـ 500 مليون دولار

أعلن بنك «المشرق» نجاحه في تسعير إصدار سندات دائمة إضافية من الشق الأول لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار أميركي، بعائد سنوي قدره 6.25%، وذلك في 12 فبراير 2026.

وأفاد البنك بأنه تم إطلاق الصفقة قبل عطلة رأس السنة القمرية الآسيوية، وقبيل حلول شهر رمضان المبارك، وقبل الإصدارات التنافسية المرتقبة من بنوك إماراتية أخرى لإعادة تمويل أدواتها الرأسمالية القائمة، ما أتاح لـ«المشرق» نافذة سوقية مواتية.

وعقب عقد اجتماع هاتفي عالمي ناجح مع المستثمرين وتنفيذ جولات ترويجية مكثفة على مدار يومين، فتح «المشرق» سجل الاكتتاب في 12 فبراير 2026 بنطاق سعري استرشادي أولي بين 6.75% و6.875%، لإصدار لا يتجاوز حجمه 500 مليون دولار أميركي.

وشهدت الصفقة طلباً قوياً منذ الساعات الأولى، حيث تجاوزت الطلبات مليار دولار أميركي، ما أتاح للبنك تشديد نطاق التسعير بمقدار 37.5 نقطة أساس، مع تسجيل طلبات فاقت 1.85 مليار دولار أميركي. ومع استمرار الزخم القوي، تم تسعير السندات الدائمة غير القابلة للاستدعاء لمدة 5.5 سنوات بعائد نهائي قدره 6.25%، وهامش إعادة ضبط بلغ 251.6 نقطة أساس فوق أداة الخزانة المرجعية، بينما بلغ إجمالي سجل الطلبات ذروته عند 2.1 مليار دولار أميركي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، أحمد عبدالعال: «سعداء جداً بالإقبال القوي الذي شهدته هذه الصفقة الاستراتيجية، والذي يعكس عمق ثقة المستثمرين بالجدارة الائتمانية للمشرق وباستراتيجيتنا طويلة الأمد. ويؤكد الحجم الكبير للاكتتاب، على الرغم من تقلبات الأسواق، قدرتنا على التنفيذ بكفاءة عالية، كما يوفر دعماً مهماً لخططنا التوسعية خلال عام 2026 وما بعده».

من جانبه، قال رئيس الخزينة والأسواق العالمية في مجموعة المشرق، سلمان هادي، إن التوقيت الاستراتيجي للإصدار مكّن «المشرق» من الاستفادة من نافذة سوقية مناسبة، قبل دخول جهات إصدار أخرى إلى السوق، ما انعكس في حجم الطلبات ونوعيتها. وتوزعت قاعدة المستثمرين على نطاق واسع بين مستثمرين إقليميين ودوليين، إذ استحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 67% من إجمالي سجل الطلبات، بينما شكلت أوروبا (بما في ذلك المملكة المتحدة) 22%، وآسيا 8%. ومثّلت طلبات المستثمرين من البنوك، بما في ذلك البنوك الخاصة ومديرو الأصول ذوو الجودة العالية نحو 81% من إجمالي الاكتتاب، بينما توزعت النسبة المتبقية على صناديق التحوط.