تعاون بين «المركزي» وجمعية المدققين لتطوير الرقابة المالية

وقّع مصرف الإمارات المركزي وجمعية المدققين الداخليين بالدولة، مذكرة تفاهم مشتركة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال، وتحديث الأطر الرقابية في القطاع المالي. وتتضمن بنود التعاون إطلاق مبادرات مبتكرة لتطوير أنظمة الرقابة، وتحديث أطر الحوكمة الرشيدة، بما يُعزّز الثقة بالمعاملات المالية ويواكب أفضل الممارسات العالمية. كما تركز الشراكة الجديدة على الاستثمار في الكوادر الوطنية، عبر تنظيم برامج متخصصة لتنمية مهاراتهم، وتسريع وتيرة توطين المهنة في المؤسسات المالية.

وقال مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع المكتب التنفيذي وأمين عام مجلس الإدارة، إبراهيم السيد محمد الهاشمي: «نحرص على تكامل الجهود مع جميع الشركاء لتطوير المؤسسات المهنية، وتحديث آليات العمل، وبناء قدرات وطنية متخصصة»، لافتاً إلى أن ترسيخ ثقافة الرقابة المالية ركيزة أساسية لجعل المؤسسات المالية شريكاً فاعلاً في استدامة النمو والازدهار الاقتصادي للدولة.

من جانبه، اعتبر رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين، عبدالقادر عبيد علي، أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع المصرف المركزي محطة فارقة في مسيرة تطور التدقيق الداخلي في الدولة.