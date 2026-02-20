«ديوا» تستعرض مشروعات الطاقة النظيفة مع الهند

استقبل العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، سفير الهند لدى الدولة، الدكتور ديباك ميتال، والقنصل العام للهند في دبي والإمارات الشمالية، ساتيش كومار سيفان.

واستعرض الطاير خلال اللقاء أبرز مشروعات ومبادرات الهيئة الهادفة إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي، من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

وسلط الطاير الضوء على مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، مشيراً إلى الفرص التي تتيحها المراحل الحالية والمستقبلية ضمن نموذج المنتج المستقل للطاقة، مشيراً كذلك إلى مشروع الهيدروجين الأخضر، وطموحات الهيئة لأن تكون مركزاً مستقبلياً في هذا المجال.