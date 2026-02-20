1.47مليون سائح بريطاني زاروا دبي في 2025

أظهرت بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن الإمارة استقبلت مليوناً و473 ألف سائح بريطاني، خلال عام 2025، بنسبة نمو بلغت 11%، مقارنة بمستويات التدفق السياحي في عام 2024، وبمعدل وصل إلى 122 ألفاً و750 سائحاً كل شهر، ونحو 4035 زائراً كل يوم.

وبحسب بيانات حصلت «الإمارات اليوم» عليها، فقد واصلت دبي تعزيز مكانتها وجهة سياحية عالمية في مختلف الأسواق الدولية بما في ذلك السوق البريطانية التي سجلت نمواً من خانتين، حيث واصلت المدينة تسجيل اهتمام قوي من السوق البريطانية على وجه الخصوص.

أما في سياق الأداء السياحي الكلي، فقد استقبلت دبي 19.5 مليون سائح دولي خلال عام 2025. وبهذا، يُشكل الزوار البريطانيون نحو 7.5% من إجمالي عدد السياح الوافدين إلى الإمارة، ما يضع المملكة المتحدة ضمن أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى الإمارة.

وعند النظر إلى السوق الأوروبية، فقد استقبلت دبي 4.1 ملايين سائح من أوروبا الغربية خلال العام نفسه، حيث يمثل السياح البريطانيون وحدهم نحو 36% من إجمالي هذا الرقم، أي أن أكثر من ثلث زوار أوروبا الغربية إلى دبي قدموا من المملكة المتحدة وحدها.

ويعكس استمرار هذا التدفق اليومي الذي يتجاوز 4000 زائر، قوة الربط الجوي بين دبي ومدن المملكة المتحدة، وعلى رأسها لندن، حيث تخدم «طيران الإمارات» وحدها المملكة المتحدة بأكثر من 133 رحلة أسبوعياً، تشمل ست رحلات يومياً بطائرة «A380» إلى مطار «لندن هيثرو»، وثلاث رحلات يومياً إلى مطار «لندن جاتويك»، ورحلتين يومياً إلى مطار «لندن ستانستد»، وثلاث رحلات يومياً إلى مانشستر، ورحلتين يومياً إلى برمنغهام، إحداهما بطائرة A380، ورحلة يومياً إلى نيوكاسل، ورحلة يومياً إلى غلاسكو، ورحلة يومياً بطائرة A350 إلى إدنبرة.

وأعلنت «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة جوية دولية بالعالم، في أكتوبر 2025 عن إضافة ست رحلات أسبوعياً إلى جدول رحلاتها إلى «لندن هيثرو».

واختتمت دبي عام 2025 باستقبال أكثر من مليوني زائر دولي في شهر واحد للمرة الأولى، وذلك في ديسمبر 2025، مسجلة نمواً بنسبة 6% على أساس سنوي، حيث أسهمت الشراكات الاستراتيجية، والحملات التسويقية العالمية، واستضافة الأحداث الرئيسة الكبرى في تحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي.

وبحسب دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، فقد أسهمت الاستراتيجية المتنوعة التي تنتهجها على مدار العام، والتي تم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء المحليين وأكثر من 3000 شريك دولي، في إبراز دبي أمام الزوار الجدد والعائدين من الأسواق التقليدية والناشئة على حد سواء. وأدى ذلك إلى زيادة أعداد القادمين من المناطق الرئيسة، إلى جانب استقطاب مقيمين دائمين ومستثمرين وشركات جديدة.

وأكدت الدائرة أن النمو المستمر في أعداد الزوار الدوليين يعكس قوة استراتيجية دبي المتنوّعة للوجهات السياحية، التي تم تنفيذها عبر شراكات فعّالة بين القطاعين العام والخاص، ومع تصنيف دبي كأفضل وجهة عالمية في استقطاب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر، يواصل قطاع السياحة والضيافة دوره الرئيس في دفع عجلة النمو الاقتصادي.