ساعة ذكية بوزن 47 غراماً

أعلنت شركة «ريبوك» الأميركية عن إطلاق ساعة ذكية جديدة، يبلغ وزنها 47 غراماً فقط، بسعر 70 دولاراً.

وأوضحت الشركة أن ساعتها الذكية «Rush» مصنوعة من البلاستيك، وتشتمل على شاشة «LCD» قياس 1.39 بوصة، وبدقة وضوح (360 × 360 بيكسل).

وتقدم الساعة العديد من الوظائف الصحية والرياضية، مثل قياس معدل ضربات القلب، وتتبع النوم، وقياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم. ويجب ربط الساعة بهاتف ذكي لتتبع المسافة المقطوعة بدقة أثناء النشاط البدني، كما أنها تتيح إمكانية مزامنة بيانات التمارين الرياضية مع تطبيقات مثل «Strava» و«غوغل Fit» و«أبل Health».

وتتيح الساعة أيضاً عرض الإشعارات، كما أنها تدعم المساعد الرقمي «غوغل Assistant»، ما يُسهّل الوصول السريع إلى المعلومات، إضافة إلى إمكانية التحكم في تشغيل الموسيقى على الهاتف الذكي المقترن. وتم تجهيز الساعة ببطارية تصل فترة تشغيلها إلى 10 أيام.