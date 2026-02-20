شاشة ألعاب فائقة السرعة

أطلقت شركة «إيه أو سي»، التايوانية شاشة ألعاب جديدة فائقة السرعة، تمتاز بمعدل تحديث صورة يصل إلى 1000 هرتز، مع دقة وضوح (1280 × 720 بيكسل).

وذكرت الشركة أن معدل تحديث الصورة ينخفض إلى 540 هرتز مع دقة وضوح (2560 × 1440 بيكسل)، في حين أن زمن الاستجابة «MPRT» يبلغ 0.3 مللي ثانية، أما زمن الاستجابة (رمادي إلى رمادي) فيبلغ واحد مللي ثانية، مع دعم تقنية المزامنة «FreeSync».

وتأتي الشاشة بلوحة «Fast IPS» قياس 27 بوصة، مع تغطية نطاق الألوان «sRGB» بشكل كامل. وتدعم شاشة الألعاب «Agon Pro AGP277QK» الجديدة منفذي «HDMI 2.1» و«DisplayPort 2.1»، كما أنها مزودة بسماعتين بقدرة خمسة واط لكل منهما، فضلاً عن وجود حامل لسماعة الرأس.

ويتيح حامل الشاشة إمكانية تعديلها من حيث الارتفاع والميل، في حين تعمل إضاءة «RGB» الموجودة على ظهر الشاشة على توفير بيئة لعب مثيرة.