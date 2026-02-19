«غرفة دبي»: اتفاقية تتيح تحصيل المساهمات المجتمعية عبر «جود»

أبرمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية (جود)، بهدف دعم رواد الأعمال المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة، العاملة على تحقيق الاستدامة والأثر الاجتماعي.

وتهدف المذكرة إلى بناء شراكة استراتيجية تدعم انطلاقة وتوسع المشروعات الهادفة، حيث يركز التعاون على تحصيل مساهمات القطاع الخاص والمساهمات المجتمعية حصرياً عبر موقع وتطبيق منصة «جود»، التي تتولى تسهيل جمع المساهمات وإدارتها وصرفها مباشرة، وفق أطر الحوكمة والامتثال المعتمدة.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في المبادرات ذات الصلة، وتسهيل الوصول إلى الفرص التي تدعم تحقيق نتائج اجتماعية وبيئية إيجابية، كما سيركز التعاون على تشجيع مشاركة أصحاب المصلحة، من خلال بذل جهود منسّقة للتواصل والتوعية، وتبادل المعلومات العامة والرؤى لتعزيز الشفافية، والاستفادة من الموارد والقنوات المتاحة لكل طرف، لزيادة الوعي ودعم المبادرات.

وقالت نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، مها القرقاوي: «نلتزم بتعزيز بيئة أعمال تُمكّن المشروعات الهادفة من الازدهار. وتمثّل شراكتنا مع (جود) خطوة محورية نحو بناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال الاجتماعية في دبي، حيث يتيح ربط المشروعات المؤثرة بالتمويل والموارد الحيوية للجيل الجديد من رواد الأعمال، مواجهة أبرز التحديات الاجتماعية والبيئية، ما يُعزّز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال المسؤولة، ويُسهم مباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية (جود)، مروان راشد بن هاشم: «نسعى من خلال منصاتنا الرقمية إلى توفير قنوات شفافة وسهلة الوصول وموثوقة لدعم المبادرات والمشروعات التي تلبي احتياجات المجتمع الحقيقية، وتمكين رواد الأعمال الاجتماعيين من تحويل أفكارهم إلى أثر ملموس ومستدام».

وأضاف: «يأتي هذا التعاون في إطار التزامنا ببناء منظومة متكاملة تُعزّز الشراكة بين المجتمع والقطاع الخاص، وتسهم في دعم اقتصاد أكثر شمولاً وابتكاراً واستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية (33)، ورؤية الإمارة لمستقبل قائم على الأثر الإيجابي والتنمية المستدامة».

يذكر أن «جود» منصة رقمية موحدة أطلقتها مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية، بهدف تمكين وتنظيم المساهمات المجتمعية في إمارة دبي، وتعزيز ثقافة العطاء من خلال قنوات موثوقة وشفافة. وتعمل المنصة على ربط أفراد المجتمع بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية المعتمدة، بما يضمن وصول المساهمات إلى مستحقيها بكفاءة وموثوقية.