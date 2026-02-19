«RH Aero» تفتتح مركزاً لخدمات الطائرات في «دبي الجنوب»

أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران في منطقة «دبي الجنوب» الافتتاح الرسمي لمنشأة «RH Aero» المتطوّرة التي تمثّل مركزها الإقليمي الجديد لخدمات معدات الدعم الأرضي للطائرات، وحلول صيانة أدوات المحركات والهياكل، لتخدم أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا والهند ضمن استراتيجية توسّعها العالمية.

وتمتد المنشأة الجديدة على مساحة تقارب 2800 متر مربع، موزّعة على أربعة أقسام متجاورة، بمساحة 700 متر مربع لكل منها، وقد صُمّمت لتواكب متطلبات النمو المستقبلي للشركة وتوسيع قدراتها التشغيلية، بما يعكس التزامها طويل الأمد تجاه المنطقة.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن المنشأة الجديدة توفر مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل الفحص والاختبار والمعايرة وإعادة الاعتماد، إضافة إلى الصيانة والإصلاح والتجديد لمعدات الدعم الأرضي وأدوات الطائرات. كما تقدّم خدمات اختبار الأحمال، وبرامج التعديل والتحديث، والدعم الفني، والخدمة الميدانية، والمساعدة في حالات الطائرات المتوقفة.

وتُتيح هذه القدرات تعزيز سرعة الاستجابة وتقديم حلول متكاملة مرخّصة من مصنّعي المعدات الأصلية لشركات الطيران، وشركات الصيانة والإصلاح والتجديد في المنطقة.

وقال المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، طحنون سيف: «يشكل افتتاح مركز خدمات (RH Aero) الجديد، محطة مهمة في جهودنا لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتميّز في قطاع الطيران. ويعكس وجود شركات عالمية مرموقة مثل هذه الشركة ضمن منظومة مشروع محمد بن راشد للطيران، الثقة الكبيرة التي توليها الشركات الدولية للبنية التحتية المتكاملة، والموقع الاستراتيجي الذي يُقدّمه المشروع في (دبي الجنوب)».

من جهته، أكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة «RH Aero» في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والهند، مارتن دير، أن اختيار «دبي الجنوب» لتأسيس هذا المركز الإقليمي، يأتي في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع حضورها العالمي، وتحسين خدماتها لعملائها في المنطقة. وقال: «فخورون بإطلاق مركزنا الجديد الذي يتيح لنا تقليص أوقات الصيانة، وتقديم خدمات عالية الكفاءة ومطابقة لمعايير الشركات المصنّعة والدعم الأرضي، مع توفير دعم أسرع وأقرب لعملائنا في الشرق الأوسط وإفريقيا والهند».

وتُعدّ «RH Aero Systems» من الشركات العالمية المتخصصة في معدات دعم الطائرات، وخدمات أدوات المحركات والهياكل، وتشمل أعمالها تحت علامتيها «RhinestahI وHYDRO» شبكة تضم 26 مركز خدمة عالمياً، تُقدّم حلولاً هندسية مبتكرة وشاملة لمصنّعي المعدات الأصلية وشركات الصيانة والإصلاح والتجديد والمشغّلين في مختلف أنحاء العالم.

يشار إلى أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر للشركات العالمية في مجال الطيران فرصاً استثمارية، حيث يُعدّ منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطيران الخاص، وشركات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، والأنشطة المرتبطة بها.