«دبي المالي» يستهل تعاملات رمضان بمكاسب 13 مليار درهم

أغلق سوق دبي المالي تعاملات أمس، أولى جلسات شهر رمضان، مرتفعاً بنسبة 1.21%، أو ما يعادل 80.72 نقطة، عند مستوى 6765.07 نقطة، بدعم من ارتفاع جماعي لأسهم القطاعات، وعلى رأسها العقارات والبنوك والصناعة، وذلك مع إعلان الشركات المدرجة عن نتائج أعمال قوية للعام المالي السابق.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 1.128 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، مقارنة بـ1.115 تريليون درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 13 مليار درهم.

ودعم أداء السوق نمو أسهم قطاع العقارات بـ2.79%، والبنوك بنسبة 0.64%، والصناعة بـ1.14%، والمرافق العامة بـ0.77%، إضافة إلى الاتصالات بـ0.46%.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في سوق دبي المالي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 170.44 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 355.26 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 184.82 مليون درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق، سيولة جاوزت 821.55 مليون درهم، بعد التداول على نحو 225.61 مليون سهم، وتنفيذ 13 ألفاً و771 صفقة.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي: «إعمار العقارية»، و«العربية للطيران» و«إعمار للتطوير» و«الإمارات دبي الوطني»، و«دبي الإسلامي»، و«طلبات»، على نسبة 76.22% من سيولة السوق بنهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 626.25 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 821.55 مليون درهم.

