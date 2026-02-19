بحث تعزيز التكامل بين البنوك المركزية الخليجية

ترأس محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، وفد الدولة المشارك في الاجتماع الـ86 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الذي استضافته العاصمة البحرينية المنامة.

وبحث المحافظون سبل تعزيز التعاون والتكامل بين البنوك المركزية الخليجية، لاسيما في مجالات الربط بين أنظمة المدفوعات، والإشراف والرقابة المصرفية، والتكنولوجيا المالية والابتكار، كما تناول الاجتماع أهمية تبادل الخبرات والمعلومات لتعزيز الأمن السيبراني للقطاعين المالي والمصرفي، واستعراض الجهود المشتركة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.