150 متحدثاً بـــ «الشرق الأوسط للطاقة دبي» في أبريل المقبل

أعلنت شركة «إنفورما» المتخصصة في قطاع الفعاليات التجارية والخدمات الرقمية، اكتمال الاستعدادات لانطلاق الدورة الـ50 من «معرض الشرق الأوسط للطاقة دبي 2026»، الذي يُقام خلال الفترة من السابع إلى التاسع من أبريل 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية.

ويشهد المعرض برنامجاً غنياً بالجلسات المتخصصة، بمشاركة أكثر من 150 متحدثاً من قادة القطاع والخبراء الدوليين، يقدمون رؤى عملية حول التحول في قطاع الطاقة، وأمن الطاقة، والابتكار التكنولوجي، والاستدامة، بما يدعم متخذي القرار بالمعرفة اللازمة لعقد الصفقات بثقة وعلى أسس مدروسة.

ويعزز المعرض مكانته سوقاً صناعياً عالي التأثير، حيث سجّلت دورته السابقة 1600 جهة عارضة ونحو 30 ألف زائر ومتخصص في قطاع الطاقة، إضافة إلى حضور أكثر من 1200 من كبار المسؤولين وصنّاع القرار.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، المهندس أحمد الكعبي، أن رعاية الوزارة للدورة الـ50 من «معرض الشرق الأوسط للطاقة دبي» تجسد الالتزام بدعم المنصات الدولية المتخصصة التي تعزز تكامل منظومة الطاقة، وترسّخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للحوار والتعاون في مجالات الطاقة.

وأوضح أن المعرض فرصة استراتيجية لتعزيز الشراكات، واستعراض أحدث التقنيات والحلول الداعمة للتحول في قطاع الطاقة، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ويعزز أمن الطاقة واستدامتها، ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

من جانبه قال مدير مجموعة الطاقة في «إنفورما»، مارك رينغ: يجمع معرض الشرق الأوسط للطاقة بين المشترين والبائعين، ويحوّل الاهتمام إلى طلبات فعلية، في حين تركّز دورتنا الـ50 في أبريل 2026 على النتائج من خلال مطابقة الأعمال المستهدفة، والتواصل الهادف، ومقارنة المنتجات والخدمات، وتوفير الرؤى والتعاون اللازمين لدفع التجارة اليوم وتسريع التحول في قطاع الطاقة.