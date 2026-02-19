بنك الفجيرة و«راكز» يقدمان حلولاً مصرفية متكاملة للشركات

أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، وبنك الفجيرة الوطني، عن تجديد شراكتهما الاستراتيجية من خلال توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تمكين الشركات المسجلة لدى «راكز» من الوصول إلى مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية المصممة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى في مختلف مراحل نموها.

وسيقدم بنك الفجيرة بموجب الاتفاقية لمتعاملي «راكز» خدمات مبسّطة لفتح حسابات الأعمال، وإتاحة الاستفادة من مجموعة واسعة من حلول الأعمال، إلى جانب دعم مخصص لمرحلة الانضمام واستكمال الإجراءات المصرفية.

وتشمل الخدمات المتاحة ضمن الشراكة حلول إدارة السيولة، وخيارات التمويل، وخدمات مصرفية تعتمد على علاقة مباشرة مع مديري علاقات محددين لضمان تجربة سلسة ومباشرة منذ اليوم الأول.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني، عدنان أنور: «يسعدنا تجديد شراكتنا مع (راكز)، ومواصلة دعم مجتمع الأعمال المتنوع لديها. تؤكد هذه الخطوة التزام بنك الفجيرة الوطني بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى من خلال توفير حلول مصرفية شاملة مصحوبة بدعم متخصص وارتباط مباشر بمديري العلاقات».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«راكز»، رامي جلاد: «يأتي تجديد الاتفاقية مع بنك الفجيرة الوطني ليبني على قاعدة راسخة ويوسّع نطاق الحلول المتاحة لمتعاملينا، خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصناعية. ويمثل هذا التعاون دفعة إضافية لجهودنا المستمرة في تبسيط رحلة المتعامل، وترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة مفضّلة للاستثمار والنمو».