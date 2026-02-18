انضمام قيادات سابقة من أوبر وريڤولت وكلارنا إلى بريبكو الإماراتية في مناصب تنفيذية عليا

أعلنت بريبكو، المنصة الإماراتية الرائدة في تكنولوجيا العقارات التي تبني بنية تحتية متكاملة للملكية العقارية والتمويل العقاري والترميز والخدمات المرتبطة بها، عن توسّع كبير في فريقها القيادي التنفيذي بتعيين داميان دراب في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، وهاريش باجاج في منصب الرئيس التنفيذي للمنتجات، ودينيس أغييف في منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا.

ويعكس هذا التوسّع القيادي تسارع نمو بريبكو في ظل توسيع منظومتها لتشمل الملكية العقارية الجزئية، وحلول التمويل السكني، وخدمات المستثمرين، وحلول الإقامة. كما تعزّز هذه التعيينات قدرة الشركة على التنفيذ على نطاق واسع، وتعميق الابتكار في المنتجات، وبناء الأسس التشغيلية للمرحلة المقبلة من تطورها.

ويجلب القادة التنفيذيون الجدد خبرات عميقة في مجالات تكنولوجيا العقارات والتكنولوجيا المالية والتقنيات الحديثة على المستوى العالمي، بما يعزّز تركيز بريبكو على بناء منصة رائدة لملكية العقارات وبنيتها التحتية.

ينضم داميان دراب إلى بريبكو بصفته الرئيس التنفيذي للعمليات، حاملاً خبرة واسعة في توسيع نطاق أعمال المنصات والأسواق الرقمية وشركات التكنولوجيا، بما في ذلك دوره كرئيس تنفيذي للعمليات ومؤسس مشارك في Nomad Homes، إضافة إلى مناصب قيادية عليا في شركة أوبر عبر أوروبا ومنطقة الخليج. وبفضل خلفيته المهنية في شركة Oliver Wyman، قاد فرقًا كبيرة، وأدار المسؤوليات المالية والتشغيلية، وساهم في دفع عجلة النمو التشغيلي.

وفي بريبكو، سيتولى الإشراف على الاستراتيجية التشغيلية للشركة وتنفيذها، بما يعزّز الأداء وقابلية التوسع وكفاءة التنفيذ عبر مختلف قطاعات المؤسسة.

وقال داميان دراب، الرئيس التنفيذي للعمليات في بريبكو: «تبني بريبكو منصة تعيد تشكيل طريقة عمل منظومة القطاع العقاري وتوسّعها، وهذا تحديدًا ما يجذبني. إن طموح الشركة وزخمها ووضوح رؤيتها يجعل من هذه المرحلة وقتًا مثاليًا للانضمام إليها. وفرصة توسيع نطاق العمليات والفرق والأنظمة خلف منصة تعيد تعريف الوصول إلى ملكية العقارات تمثل دافعًا قويًا بالنسبة لي».

كما ينضم هاريش باجاج إلى بريبكو في منصب الرئيس التنفيذي للمنتجات، بخبرة قيادية اكتسبها من مؤسسات تكنولوجيا مالية عالمية من بينها Pleo وكلارنا وباركليز.

وقد أسهم في بناء وتوسيع منتجات مالية قائمة على البيانات، وقاد استراتيجيات نمو تعتمد على المنتج، مساهمًا في نمو Pleo من إيرادات سنوية متكررة بقيمة 20 مليون يورو إلى أكثر من 180 مليون يورو. كما شارك في قيادة نطاق التجار في كلارنا، الذي يخدم أكثر من 200 ألف تاجر، وأطلق مبادرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي والبيانات في باركليز.

وفي بريبكو، سيتولى قيادة رؤية المنتجات والتسويق، وأجندة الابتكار، واستراتيجية النمو، والإشراف على تطوير المنصات وتجربة المستخدم واكتساب العملاء والعلامة التجارية.

وقال هاريش باجاج، الرئيس التنفيذي للمنتجات في بريبكو: «المسار التصاعدي لبريبكو وحجم المبادرات التي تقودها يجعلان من هذه اللحظة محطة مهمة للانضمام إلى الشركة. وقد جذبني بشكل خاص الدور الذي يمكن أن أؤديه في تشكيل منتجات قادرة على التوسع مع هذا الزخم وتقديم قيمة طويلة الأجل. يسعدني الانضمام إلى شركة تمتلك رؤية واضحة وهدفًا محددًا».

وينضم دينيس أغييف إلى بريبكو في منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، مع أكثر من 15 عامًا من الخبرة في قيادة وتوسيع فرق هندسة المنتجات في مؤسسات كبرى وشركات تكنولوجيا مالية سريعة النمو، من بينها ريڤولت. ويتمتع بخبرة عميقة في هندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي، وسجل حافل في بناء وتشغيل منصات تدعم منتجات موجهة للعملاء.

وفي بريبكو، سيقود دينيس الاستراتيجية التقنية للشركة، ويشرف على هيكلية المنصة والبنية التحتية السحابية، ويقود جهود الابتكار، ويعزّز الحوكمة والمرونة التشغيلية، ويضمن أن تدعم الأسس التقنية نمو بريبكو واستراتيجيتها طويلة المدى.

وقال دينيس أغييف، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في بريبكو: «سرعة الابتكار في بريبكو، وحجم المبادرات الجارية، وطاقة وشغف المؤسسين، كانت عوامل لافتة منذ اللحظة الأولى. إن فرصة بناء وتوسيع البنية التقنية الأساسية وراء هذا العمل التحويلي، ودعم شركة تشهد نموًا متسارعًا، كانت دافعًا رئيسيًا لقراري بالانضمام».

ومن جانبها، علّقت أميرة سجواني، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لبريبكو، قائلة: «نمرّ بمرحلة محورية في تطور بريبكو. ومع توسّعنا عبر الأسواق والقطاعات، يصبح التنفيذ بنفس أهمية الرؤية. داميان وهاريش ودينيس قادة أثبتوا قدرتهم على توسيع وإدارة منصات تكنولوجية ومالية عالمية بوتيرة متسارعة. إن خبراتهم تعزّز قدرتنا على الابتكار، والعمل بدقة، والتنفيذ على نطاق واسع.

تبني بريبكو البنية التحتية التي ستشكّل المرحلة المقبلة من ملكية العقارات. وتعزيز فريقنا القيادي يضمن امتلاكنا للكفاءات والرؤية العالمية والقوة التشغيلية اللازمة لقيادة هذا التحول من دولة الإمارات إلى الأسواق الدولية».

وتعزّز التعيينات الجديدة فريق القيادة التنفيذية الذي يضم أميرة سجواني، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية؛ وعيسى إبراهيم، الشريك المؤسس والرئيس؛ وآنا مونتيرو، الرئيس التنفيذي للإيرادات. ويعكس هذا الفريق مزيجًا من الخبرات التشغيلية والمالية والمنتجية والتجارية المتوافقة مع مسار توسّع بريبكو.

وتواصل بريبكو توسيع أعمالها عبر قطاعاتها الرئيسية، بما في ذلك بريبكو مورغيج، وبريبكو منت، وبريبكو بلوكس، وخدمات الإقامة الذهبية والتنقّل المالي، ومنصة بريبكو ون. وقد صُمّمت المنصة لربط الملكية العقارية والتمويل والملكية الجزئية والخدمات ضمن منظومة موحّدة، تدعم المستثمرين ومالكي المنازل والمؤسسات من خلال بنية تحتية أكثر إتاحة وتمكينًا رقميًا.

ويمثّل توسّع القيادة التنفيذية انتقال بريبكو إلى المرحلة التالية من نموها، مع تركيز واضح على التنفيذ، وتوسيع نطاق المنصة، وبناء الأسس التشغيلية اللازمة لدعم جيل جديد من نماذج الملكية في دولة الإمارات وخارجها.