تجار: وفرة في المعروض تتيح خضراوات بأسعار أقل من دول المنشأ

أفاد تجار ومسؤولو شركات لتوريد الخضراوات والفواكه بأنه تم وضع خطط احترازية لدعم استقرار أسعار الخضراوات والفواكه، قبيل وخلال الموسم الرمضاني، وإتاحة معروض كبير بالمنتجات.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن الخطط الاحترازية تشمل رفع معدلات التوريد لأصناف الخضراوات والفواكه بكميات كبيرة، تراوح بين 15 و25% مقارنة بالفترات العادية، لافتين إلى أن الأسواق تنتظر شحنات إضافية، خلال الأيام المقبلة، إضافة إلى إنتاج مزارع الموسم المحلي التي تدعم بشكل كبير، المعروض في منافذ البيع، وزيادة تنويع مصادر الاستيراد.

وأكدوا أن أسعار بعض الخضراوات تباع في السوق المحلية بأقل من دول المنشأ الأصلية، بسبب زيادة المعروض وارتفاع التنافسية، ووفرة محصولات الموسم المحلي في الأسواق.

وتفصيلاً، قال عضو مجموعة موردي الخضراوات والفواكه في دبي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «فرزانة» التجارية، محمد الشريف، إن «الأسواق المحلية تشهد حالياً وفرة كبيرة للمنتجات التي تباع بأسعار مناسبة منخفضة، خصوصاً مع زيادة كميات التوريد، قبيل وخلال شهر رمضان بما يقدر بنحو 15 إلى 25% مقارنة بالفترات العادية».

وأضاف أن «الأسواق تشهد وفرة معروض واستقراراً لافتاً في الأسعار لمختلف أنواع الخضراوات والفواكه، وهو ما يتوقع استمراره طول الشهر الكريم».

وأوضح أن «من ضمن المؤشرات الإيجابية اللافتة لوفرة المعروض والاستقرار بالأسواق، انخفاض أسعار بعض الخضراوات مقارنة بدول المنشأ الرئيسة».

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة «ميراك» للأغذية وتوريد الخضراوات، عيسى نجيب الخوري، إن «هناك استعدادات وخططاً احترازية تدعم وفرة المعروض واستقرار أسعار الخضراوات والفواكه قبيل وخلال شهر رمضان».

وأضاف: «العوامل والخطط التي تدعم وفرة المعروض واستقرار الأسعار تشمل رفع كميات التوريد للخضراوات والفواكه بنسبة تصل إلى 25%، إضافة إلى التوسع بتنويع مصادر التوريد من دول مختلفة لتوفير كميات كبيرة من المعروض».

وأشار إلى أن «وفرة منتجات الموسم الزراعي المحلي تدعم وفرة كبيرة بالأسواق وتتيح معروضاً متنوعاً بمختلف منافذ البيع المحلية»، لافتاً إلى أن «الأسباب التي تدعم انخفاض أسعار بعض الخضراوات المستوردة مقارنة بدول المنشأ، ترجع بشكل كبير إلى زيادة وفرة المعروض».

في السياق نفسه، قال تاجر الخضراوات، محمد منصور، إن «هناك ثلاثة عوامل تدعم وفرة واستقرار الأسعار للخضراوات والفواكه قبيل وخلال شهر رمضان، تشمل زيادة كميات التوريد بنحو 20% مقارنة بالفترات العادية، إضافة إلى زيادة معروض الموسم المحلي من مختلف الأصناف، وزيادة تنويع مصادر الاستيراد للخضراوات من دول مختلفة».

وأكد أن «بيع بعض الخضراوات بأسعار أقل من مثيلاتها في دول المنشأ، يرجع إلى الوفرة الكبيرة بالمعروض في الأسواق خلال الفترة الحالية سواء عبر زيادة التوريد، أو منتجات الموسم الزراعي المحلي المتداول في الأسواق، وهو ما يجعل بعض التجار يطرحون عروضاً لبيع تلك المنتجات بأسعار منخفضة».

. 25 % ارتفاعاً في توريد أصناف الخضراوات والفواكه.. وشحنات إضافية تصل الأسواق خلال الفترة المقبلة.