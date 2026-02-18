«دناتا» تُعيّن مروان عيسى مديراً عاماً لعملياتها في زنجبار

أعلنت شركة «دناتا» العالمية، المتخصصة في خدمات الطيران والسفر، تعيين مروان عيسى مديراً عاماً لعملياتها في زنجبار، في خطوة تُعزّز هيكلها القيادي في إحدى البوابات السياحية والجوية الأسرع نمواً في شرق إفريقيا.

وبموجب مهامه الجديدة، سيتولى عيسى المسؤولية الكاملة عن الأداء التشغيلي وتطوير أعمال «دناتا» في زنجبار، مع الإشراف على خدمات المناولة الأرضية والشحن، ودفع مسيرة التميز في الخدمة المقدمة لشركات الطيران وشركاء المطار.

وكشفت «دناتا» أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين مواطن إماراتي لقيادة إحدى عمليات «دناتا» في المطارات الدولية خارج الدولة، مشيرة إلى أن تعيين مروان عيسى يعكس مسيرة مهنية متدرجة منذ انضمامه إليها في عام 2017، حيث شغل عدداً من المناصب القيادية ذات الطابع التشغيلي وإدارة الأداء بين دولة الإمارات وزنجبار، ما أتاح له اكتساب خبرات واسعة في مجالات المناولة الأرضية وعمليات المطارات. وكان يشغل أخيراً منصب رئيس العمليات، والقائم بأعمال المدير العام في زنجبار، حيث دعم الأعمال خلال مرحلة اتسمت بالنمو وتزايد النشاط.

وقالت الرئيس التنفيذي الإقليمي لعمليات المطارات في منطقتَي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا لدى «دناتا»، ألكسندرا دواسنو: «تعكس مسيرة مروان داخل دناتا قوة منظومتنا في تطوير الكفاءات الداخلية، فهو يتمتع بفهم عميق لمعاييرنا التشغيلية وتركيز واضح على الأداء وبناء الشراكات».

وأكدت «دناتا» أن تعيين مروان عيسى يعكس التزامها طويل الأمد بتطوير الكفاءات الإماراتية، وتهيئة بيئة تُمكّن القيادات الواعدة من التدرج إلى مناصب عليا ضمن عملياتها الدولية، مشيرة إلى أنه يعمل حالياً أكثر من 280 مواطناً إماراتياً في مختلف أنشطة «دناتا»، يشغل أكثر من 100 منهم مناصب قيادية، في انعكاس واضح لاستثمار الشركة المستدام في تطوير الكفاءات وإتاحة فرص الخبرة الدولية.

يذكر أن «دناتا» تقدّم حالياً خدمات المناولة الأرضية والشحن لـ27 ناقلة جوية في زنجبار، وتدعم نحو 5700 رحلة سنوياً، وتخدم أكثر من 1.3 مليون مسافر سنوياً، إلى جانب مناولة نحو 6000 طن من الشحنات.