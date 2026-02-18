عمومية «الإمارات دبي الوطني» تقر توزيع 6.3 مليارات درهم أرباحاً نقدية عن 2025

عقد بنك الإمارات دبي الوطني اجتماع جمعيته العمومية الـ19، أمس، وقدّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، خلال الاجتماع، تقريراً عن أداء المجموعة لعام 2025.

ووافقت الجمعية العمومية على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بقيمة درهم واحد لكل سهم عادي (100%)، بقيمة إجمالية 6.316 مليارات درهم مستحقة الدفع للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين عند نهاية التداول بتاريخ 27 فبراير الجاري.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «سيُذكر هذا العام باعتباره عاماً من التقدم المتواصل لدولة الإمارات العربية المتحدة ودبي، حيث عزّزت الدولة مكانتها كأحد أكثر الاقتصادات العالمية حيوية وجاهزية للمستقبل، في هذا الإطار واصل بنك الإمارات دبي الوطني أداء دوره المحوري كمحرك أساسي وشريك موثوق في دعم الأولويات الوطنية من خلال تمويل القطاعات الاستراتيجية، ودعم قطاع الأعمال وتوسّع حركة التجارة، وتحسين قدرات الأفراد والإسهام في تنمية المواهب الوطنية».

وأضاف سموّه: «ضمن جهودنا لدعم تطلعات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وأهداف التحول الأوسع نطاقاً للدولة، والاستثمار المستمر في البنية التحتية والتنويع الاقتصادي، عزّز بنك الإمارات دبي الوطني مكانته بوصفه البنك المفضل، مع توسيع نطاق الوصول إلى خدماته، وتعزيز حضوره، ودعم الاحتياجات المتنامية لاقتصاد سريع التطور، في ظل استقطاب الدولة لمقيمين جدد وشركات عالمية».

وتابع سموه: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني أرباحاً قياسية في عام 2025، وتجاوزت أصوله للمرة الأولى حاجز التريليون درهم، ما يمثل محطة بارزة في مسيرة نموه طويل الأجل. وتعكس هذه النتائج انضباطاً في التنفيذ، وأداءً قوياً على مستوى أعمال البنك، وقوة حضوره الإقليمي عبر قطاعات متنوعة. كما تؤكد تنامي مساهمة أسواقنا العالمية، والعوائد المحققة من الاستثمار المستدام في التكنولوجيا والموظفين وتجربة العملاء. وحافظت الحوكمة الرشيدة على دورها الأساسي في دعم قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين وأصحاب المصلحة. كما ظلت إدارة المخاطر تُشكّل أولوية رئيسة في ظل استمرار تطور بيئة العمل».

وتابع سموه: «شمل التقدم في مجال المرونة السيبرانية تطبيق أدوات مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتعزيز برامج التوعية بالأمن السيبراني على مستوى المجموعة. وقد أكدت هذه الجهود التزامنا حماية العملاء وعمليات المجموعة، وضمان تحقيق نمو منضبط في مختلف الأسواق».

وقال سموّه: «فيما نتطلع للمستقبل، يدخل بنك الإمارات دبي الوطني عام 2026 بقدر كبير من القوة والثقة، وتعكس أولوياتنا الفرص التي يتيحها المشهد المالي الذي يشهد تحولات متسارعة، وكذلك المسؤوليات المترتبة على اتساع نطاق حضورنا الإقليمي، وعلى الصعيد الدولي سنقوم بتسريع وتيرة التطور على امتداد شبكتنا الإقليمية، مع التركيز على تعزيز استثماراتنا الاستراتيجية في الهند، وترسيخ حضورنا في الأسواق الإقليمية ذات الإمكانات العالية. في المرحلة المقبلة، سنركز بشكل أساسي على الانتقال إلى المستوى التالي من التحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي، عبر توظيف التكنولوجيا المتقدمة لتحسين تجربة العملاء، وتعزيز إدارة المخاطر، وفتح آفاق جديدة لخلق قيمة مضافة. كما سنعزز دورنا كداعم رئيس لمسيرة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تعزيز طموحات التحول في قطاع الطاقة عبر التمويل المسؤول ومواصلة الابتكار في المنتجات المستدامة».

وأكد سموّه: «في صميم هذه الأجندة يأتي استثمارنا في الموارد البشرية، حيث سنعمل على تعزيز التزامنا التوطين، وتوسيع برامج تنمية المواهب الجاهزة للمستقبل، ودعم تطوير القيادات في مختلف أسواقنا، وتُسهم هذه الأولويات في ترسيخ طموحنا طويل الأجل للمساهمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة من العمل المصرفي في المنطقة، إلى جانب الإسهام بفاعلية في مسيرة التحول الاقتصادي المستمرة لدولة الإمارات».

