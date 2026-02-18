الشركات الهندية تتصدر الأعضاء الجدد في «غرفة دبي» خلال 2025

كشف تقرير جديد أصدرته غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن الشركات الهندية واصلت صدارتها لقائمة الشركات الجديدة الأجنبية المنضمة إلى عضوية الغرفة، خلال عام 2025، بواقع 18 ألفاً و486 عضواً جديداً، ونمو نسبته 11% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، ما يعكس الجاذبية والمكانة الاستراتيجية لدبي لدى المستثمرين ورجال الأعمال الهنود، وحلّت باكستان في المرتبة الثانية بـ9138 شركة جديدة، بزيادة قدرها 12%، في حين جاءت مصر في المرتبة الثالثة مسجلة 5043 شركة.

بدورها، حلّت المملكة المتحدة في المركز الرابع مع 2733 شركة جديدة ونمو سنوي قدره 5%، فيما جاءت بنغلاديش في المرتبة الخامسة مع انضمام 2721 شركة جديدة بنمو 15% على أساس سنوي.

وجاءت سورية في المركز السادس مع انضمام 1907 شركات جديدة، فيما حلت الشركات الصينية في المركز السابع بانضمام 1583 شركة جديدة ونمو نسبته 7% على أساس سنوي، وجاء الأردن في المركز الثامن بانضمام 1325 شركة جديدة، كما سجلت تركيا المركز التاسع بواقع 1308 شركات جديدة، والولايات المتحدة في المركز الـ10 بانضمام 1054 شركة جديدة.

ومن حيث التوزيع القطاعي للشركات الجديدة، استحوذ قطاع العقارات وقطاع التأجير وخدمات الأعمال على 37.6% من أنشطة الأعضاء الجدد، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بحصة بلغت 34.5%، وجاء قطاع البناء في المرتبة الثالثة بنسبة 17.2%، فيما جاء قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية في المرتبة الرابعة بنسبة 7.9%، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 7.2%.