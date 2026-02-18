«فلاي دبي» تُطلق برنامجاً لتدريب الكفاءات الوطنية

وقّعت شركة «فلاي دبي» مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات للطيران، بهدف التعاون في إطلاق برنامج تدريب «مُرحِّل طيران» للمواهب الإماراتية، في خطوة تعكس التزام الناقلة بتمكين القوى العاملة الوطنية.

وذكرت الشركة، في بيان، أمس، أن هذه الاتفاقية التي وقّعها نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في «فلاي دبي»، ناصر بن خرباش، ونائب رئيس جامعة الإمارات للطيران، أحمد العلي، تمثّل الخطوة الأولى نحو إطلاق البرنامج المتوقع في يوليو 2026.

وبموجب الشراكة، سيخضع المرشحون لدورة تدريبية تمهيدية في «مُرحِّل طيران» (Flight dispatcher) في جامعة الإمارات للطيران، وهو برنامج معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، مدته 10 أسابيع، مصمم لإعداد المتدربين للحصول على رخصة مُنسق مُرحِّل طيران، ويزود البرنامج المتدربين بالمعرفة الفنية والتشغيلية الأساسية، بما في ذلك قانون الطيران، والأرصاد الجوية، والملاحة، وأداء الطائرات، والعوامل البشرية، وتخطيط الرحلات، مع التركيز على التعاون الوثيق مع الطيارين، لضمان عمليات آمنة وفعالة.

وقال ناصر بن خرباش: «يُعدّ تطوير الكفاءات الوطنية والاستثمار في كوادرنا البشرية ركيزة أساسية لاستراتيجية نمو (فلاي دبي)، ولا يقتصر دور هذا البرنامج على دعم التدريب الداخلي والتخطيط لشغل هذه المناصب، بل يُسهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، من خلال توفير فرص عمل مجدية وبناء قاعدة مستدامة من كوادر الطيران المستقبلية، بما في ذلك موظفو إدارة الرحلات والمهندسين والطيارين».

من جهته، قال أحمد العلي: «يسعدنا أن تكون جامعة الإمارات للطيران، جزءاً من هذه المبادرة الهادفة إلى تنمية الكفاءات الإماراتية، من خلال توظيف خبراتنا الأكاديمية في مختلف تخصصات الطيران، لتقديم برنامج تدريبي هادف ومتكامل».