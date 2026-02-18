1.17 مليار درهم تجارة الإمارات والغابون في 2025

استقبل رئيس الغابون، بريس أوليغي نغيما، وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي والوفد المرافق له، في العاصمة الغابونية ليبرفيل.

وترأس الزيودي وفداً من المسؤولين وقادة الأعمال في زيارة رسمية إلى الغابون، بهدف تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية الثنائية تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الدولتان رسمياً في السابع من فبراير الجاري.

وبلغت التجارة غير النفطية بين الإمارات والغابون 320.7 مليون دولار (1.17 مليار درهم) في عام 2025، أي ضعف المستوى المسجل في 2021. ومن المتوقع أن تسهم اتفاقية الشراكة في دعم هذا المسار من خلال تعزيز النفاذ إلى الأسواق.