«ديوا»: 10.4 آلاف مركبة كهربائية جديدة في دبي خلال 2025

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) أن عدد المركبات الكهربائية في الإمارة وصل، حتى نهاية العام 2025، إلى 47 ألفاً و944 مركبة، مقارنة بـ37 ألفاً و486 مركبة في نهاية عام 2024، بزيادة بلغت 10 آلاف و458 مركبة خلال عام واحد، أي ما يعادل زيادة بنسبة 27.9%.

كما ارتفع عدد المسجلين في مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية من 14 متعاملاً في عام 2015، ليصل إلى 23 ألفاً و600 متعامل حتى منتصف يناير 2026، وتوسعت شبكة محطات «الشاحن الأخضر» إلى أكثر من 1860 نقطة شحن في مختلف أنحاء دبي.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «تسعى الهيئة إلى تعزيز ريادة دولة الإمارات دول المنطقة في تبني المركبات الكهربائية والهجينة، ودعم ريادة دبي في مجال التنقل الأخضر والمستدام».

ووفقاً لـ«ديوا»، سجلت مبادرة «الشاحن الأخضر» ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات شحن المركبات الكهربائية خلال عام 2025، مقارنة بعام 2024، ومنذ إطلاق المبادرة عام 2014، قدمت الهيئة ما يزيد على 55200 ميغاواط ساعة من الكهرباء، ما مَكّن المركبات الكهربائية من قطع أكثر من 276 مليون كيلومتر.

وذكرت الهيئة أنها توفر أربعة أنواع من محطات «الشاحن الأخضر»: محطات الشحن فائق السرعة، والشحن السريع، وشاحن الأماكن العامة، والشاحن الجداري.