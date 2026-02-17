47.9 ألف مركبة كهربائية في دبي بنمو 27.9% خلال عام 2025

ارتفع عدد المركبات الكهربائية في دبي إلى 47 ألفاً و944 مركبة بنهاية عام 2025، مقارنةً بـ37 ألفاً و486 مركبة بنهاية عام 2024، بنمو بلغ 27.9%، في مؤشر إلى تسارع تبنّي وسائل التنقل المستدامة في الإمارة.

ويعكس هذا النمو أثر مبادرة «الشاحن الأخضر» التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي، والهادفة إلى توفير بنية تحتية متطورة لشحن المركبات الكهربائية وتشجيع المتعاملين على التحول إلى حلول نقل صديقة للبيئة، وفق ما ذكرته الهيئة عبر حسابها على منصة "إكس".

وتسهم المبادرة في دعم مستهدفات دبي في خفض البصمة الكربونية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة.

كما يأتي التوسع في استخدام المركبات الكهربائية مدعوماً بتنامي الوعي البيئي وتوافر شبكة شحن متكاملة وسهلة الاستخدام في مختلف مناطق دبي، ما يوفر تجربة تنقل أكثر كفاءة واستدامة لمستخدمي المركبات الكهربائية.