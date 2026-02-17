دبي تسجل خلال ديسمبر 2025 أعلى تدفق سياحي

أظهرت بيانات لدائرة السياحة والاقتصاد في دبي أن الإمارة استقبلت، للمرة الأولى، أكثر من مليونَي سائح دولي في ديسمبر 2025، مسجلة بذلك أعلى تدفق سياحي على الإطلاق خلال شهر واحد، فيما زار المدينة نحو ثلاثة ملايين سائح خليجي خلال عام 2025.

وبحسب بيانات، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد بلغ عدد السياح الدوليين، في ديسمبر الماضي، مليونين و40 ألف زائر دولي، مقابل مليون و850 ألف سائح في نوفمبر من عام 2025، بنسبة نمو 10.3%، وبهذا تكون دبي استقبلت نحو 65.8 ألف سائح كل يوم، بمعدل 2742 سائحاً في الساعة الواحدة.

وتُظهر تلك الأرقام أن عدد السياح في شهر واحد يعادل تقريباً نحو نصف عدد سكان دبي، وبمعنى آخر فمقابل كل شخصين يقيمان في دبي هناك سائح واحد زار المدينة خلال شهر فقط.

وأظهرت البيانات تسجيل نمو في جميع مؤشرات الأداء في قطاع الضيافة في دبي، ويشمل ذلك أعداد السياح الدوليين، ومتوسط العائد على الغرفة، ومتوسط السعر اليومي، ومعدل الإشغال العام، وحجم السوق الفندقية، وعدد الليالي التي قضاها السياح، إلى جانب متوسط الإقامة للسائح الواحد بالنظر إلى نمو مؤشري السياح والطاقة الفندقية.

أما بالنسبة لمصدر الزوار بحسب المنطقة الجغرافية، فقد سجلت منطقة «أسترالاسيا» أعلى نسبة نمو بلغت 11.3% في أعداد السياح خلال عام 2025، مقارنة بالعام السابق 2024، بنحو 401 ألف سائح، فيما سجلت منطقة «رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية» نمواً نسبته 10% بنحو 2.89 مليون سائح، وأوروبا الغربية 9.6% بمعدل 4.1 ملايين سائح، تلتها دول مجلس التعاون الخليجي بنمو نسبته 9.3%، وبمعدل وصل إلى نحو ثلاثة ملايين زائر خليجي.

• 3 ملايين خليجي زاروا دبي في 2025.