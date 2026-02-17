غرف دبي تتيح خدمات مصرفية بديلة للشركات الصغيرة والمتوسطة

دبي - الإمارات اليوم

عززت غرف دبي جهودها لدعم قدرة مجتمع الأعمال للحصول على خدمات مصرفية بديلة ومتطورة، وذلك من خلال إبرام مذكرات تفاهم مع أربع شركات متخصصة في التكنولوجيا المالية، بهدف تمكين الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة من خلال معالجة أبرز التحديات التشغيلية وعقبات النمو عبر مجموعة من الحلول المالية المبتكرة.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه تم إبرام مذكرات التفاهم بين غرف دبي وكل من شركة «مامو» (Mamo)، وشركة «كاشيو» (Qashio)، إضافة إلى شركة «بيمو» (Pemo)، وشركة «فولت» (Vault).

وتنص مذكرات التفاهم على تعزيز التعاون لتقديم خدمات فعالة تدعم منظومة الأعمال في دبي، مع التركيز على تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول متكاملة تشمل: الحسابات الادخارية البديلة، والبطاقات المؤسسية، وقروض رأس المال العامل، وحلول الدفع الإلكتروني السلسة، وهي أدوات أساسية لتعزيز الكفاءة ودعم نمو الشركات في بيئة الأعمال الحالية.

وبموجب مذكرات التفاهم، سيتم التعاون في تنظيم الفعاليات وورش العمل ولقاءات الأعمال التي تعزز جانبي الابتكار واعتماد الحلول الرقمية، كما سيعمل الشركاء على تصميم وتنفيذ برامج تحفيزية وعروض ترحيبية مخصصة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على اعتماد الأدوات المالية الحديثة، إلى جانب تطوير مبادرات تعليمية وجلسات تدريبية تركز التكنولوجيا والأتمتة المالية.

وتوفر تلك الشراكات فوائد عملية لمجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمنح «فولت» فرصاً لتحقيق عوائد تنافسية على الأموال غير المستثمرة، بينما تمكّن «كاشيو» و«بيمو» الشركات من إدارة نفقاتها بكفاءة وسهولة من خلال البطاقات المؤسسية الفورية، كما تتيح «مامو» للشركات الصغيرة والمتوسطة جمع وظائفها المالية في مكان واحد، مع تسهيل قبول المدفوعات والوصول إلى التمويل بسهولة وكفاءة إضافة إلى إدارة النفقات.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، خالد الجروان: «يمثل هذا التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية خطوة محورية ضمن مساعينا لتوفير منظومة أعمال أكثر ديناميكية وشمولية، ومن خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول مباشرة إلى الأدوات المالية المتقدمة، نعمل على إزالة العقبات أمام نموها، وتمكينها من التوسع بكفاءة أعلى»، مشيراً إلى أن «هذه المبادرة تنسجم مع التزام الغرف تعزيز تنافسية القطاع الخاص وترسيخ مكانة دبي كمركز أعمال عالمي رائد».