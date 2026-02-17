«ناسداك دبي» تحقق أقوى أداء سنوي في تاريخها

نجحت «بورصة ناسداك دبي»، في جذب عدد قياسي من إدراجات الصكوك خلال عام 2025، مدعومة باستمرار نشاط الإصدارات من جهات إقليمية ودولية، إلى جانب الطلب العالمي المتواصل على أدوات الدين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للصكوك القائمة بنحو ثمانية أضعاف منذ عام 2013، من 12.6 مليار دولار إلى أكثر من 100 مليار دولار، لتسجل بذلك أقوى أداء سنوي في تاريخها.

وذكرت «ناسداك دبي»، في بيان، أمس، أنه ومنذ تأسيسها، استضافت إصدارات تراكمية من السندات والصكوك جاوزت قيمتها 245 مليار دولار، منها 177 مليار دولار من الصكوك.

وبلغت القيمة الإجمالية لأدوات الدَّين القائمة المدرجة في كلٍّ من سوق دبي المالي و«ناسداك دبي» نحو 150.9 مليار دولار بنهاية عام 2025، استحوذت «ناسداك دبي» منها على 146.1 مليار دولار.

ويتوافق هذا النمو مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات للتمويل الإسلامي وصناعة الحلال، والتي تهدف إلى رفع أصول الصيرفة الإسلامية إلى 2.56 تريليون درهم، وزيادة إدراجات الصكوك إلى أكثر من 660 مليار درهم محلياً، و395 مليار درهم دولياً بحلول عام 2031.

وشهدت «ناسداك دبي»، خلال عام 2025، عمليات إدراج جديدة لأدوات الدين بقيمة 30.6 مليار دولار عبر 60 إصداراً، في مستوى قياسي يعكس قوة وتنوّع نشاط الإدراج.

وأسهمت عمليات الإدراج الأولى لكل من بنك عجمان و«أمنيات» وبنك المشرق وبنك التنمية الصيني وبنك التنمية الجديد، إلى جانب الإصدارات المتكررة ضمن برامج إصدار قائمة، في تعزيز جاذبية البورصة للجهات السيادية والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية والشركات.

وحافظت جهات الإصدار السيادية والجهات المرتبطة بالحكومات على حضورها القوي في السوق خلال العام الماضي، حيث أسهمت إصدارات كل من إندونيسيا، وحكومة دولة الإمارات الاتحادية، وحكومتي رأس الخيمة والشارقة، في تعزيز مكانة دبي كمركز محوري لتدفقات رؤوس الأموال العالمية.

كما أدرجت الشركات والمؤسسات المالية مجموعة متنوعة من الأدوات، شملت السندات التقليدية، والصكوك، وأدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، والأدوات المرتبطة بالاستدامة، ما يبرز مرونة وتنوع سوق أدوات الدخل الثابت في «ناسداك دبي».

وخلال عام 2025، عززت «ناسداك دبي» مكانتها وجهة رائدة على مستوى المنطقة في مجال التمويل المستدام، وبنهاية العام وصلت القيمة الإجمالية لأدوات الدين المرتبطة بالاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في البورصة إلى 30.08 مليار دولار عبر 41 إصداراً، شملت 18.38 مليار دولار من السندات الخضراء عبر 27 إصداراً، و9.05 مليارات دولار من سندات الاستدامة عبر تسعة إصدارات، و2.55 مليار دولار من السندات المرتبطة بالاستدامة عبر أربعة إصدارات، إلى جانب 100 مليون دولار من السندات الزرقاء عبر إصدار واحد.

وقال رئيس مجلس إدارة «ناسداك دبي»، عبدالواحد الفهيم: «شكّل عام 2025 محطة مفصلية في مسيرة (ناسداك دبي)، حيث تجاوزت قيمة الصكوك المدرجة 100 مليار دولار، وحققت البورصة مستويات قياسية من إصدارات أدوات الدين، ما يعكس الثقة القوية التي يوليها المصدرون والمستثمرون في مختلف أنحاء العالم في (ناسداك دبي)، وتؤكد هذه الإنجازات مكانة دبي كمركز موثوق ومترابط عالمياً للتمويل الإسلامي وأسواق الدخل الثابت والاستثمار المستدام».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي: «يُعد تجاوز إدراجات الصكوك القائمة حاجز 100 مليار دولار إنجازاً رئيساً في عام 2025، ويعكس أقوى أداء سنوي في تاريخ (ناسداك دبي)»، مؤكداً الثقة القوية والمستدامة التي يوليها المُصدرون الدوليون والمحليون للبورصة.

وأضاف: «شهدت (ناسداك دبي) خلال العام 2025 إدراجات جديدة لأدوات الدين بقيمة 30.6 مليار دولار عبر 60 إصداراً، ما يؤكد مكانتها كمنصة دولية لإدراج الصكوك وأدوات الدخل الثابت. ومع المضي قدماً، سيظل تركيزنا مُوجهاً نحو تعزيز الترابط الدولي، وتوسيع نطاق الصكوك متعددة العملات والمرتبطة بالاستدامة، واستقطاب مُصدّرين جدد من الأسواق الناشئة والحدودية، بما يدعم النمو المستدام لأسواق رأس المال».

• 150.9 مليار دولار قيمة أدوات الدَّين المُدرَجة في سوق دبي المالي و«ناسداك دبي» بنهاية 2025.