إعلان الفائزين بجائزة التميز النووي والإشعاعي

أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الفائزين بالدورة الأولى من جائزة التميز النووي والإشعاعي، وذلك ضمن الاحتفاء باليوم المهني للعاملين بالقطاع النووي والإشعاعي في الدولة، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة، عبدالله ناصر السويدي، وأعضاء المجلس.

وأطلقت الهيئة الجائزة في عام 2025، لتكون منصة وطنية تُكرّم الأفراد والمؤسسات الذين أسهموا في تطوير مجالات الطاقة النووية والاستخدامات السلمية للإشعاع في دولة الإمارات، تماشياً مع دور الهيئة الرقابي ومسؤوليتها في ترسيخ أعلى معايير الأمان والأمن.

وتهدف الجائزة إلى إبراز النماذج الرائدة في مجالات السلامة والابتكار والقيادة والمشاريع المؤثرة.