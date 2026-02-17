13 مليون درهم وفورات نظام البيانات أحادي الاتجاه في «ديوا»

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) تحقيق نظام البيانات أحادي الاتجاه (One-Way Data System)، الذي تم تصميمه وتطويره داخلياً، وفورات مالية بلغت أكثر من 13 مليون درهم، إلى جانب تعزيز مستويات أمن المعلومات ورفع اعتمادية الشبكات التشغيلية.

ويتم حالياً استخدام النظام، الحاصل على براءة اختراع في لوكسمبورغ، في قطاع الإنتاج بالهيئة، ويتيح النظام نقل البيانات بشكل آمن وفعّال في اتجاه واحد فقط من أنظمة التحكم في محطات إنتاج الطاقة وتحلية المياه إلى منصة مركزية مشتركة تمثل قاعدة بيانات ضخمة، مكنت الهيئة من تطوير أنظمة ذكية عدة تستفيد من هذه البيانات، مثل نظام المحطات الذكية، ونظام المهندس الافتراضي، وتوفر المنصة رؤية شاملة ومتكاملة وتفاعلية لحالة العمليات والمعدات، بما يسهم في التحليل الدقيق للبيانات ودعم اتخاذ القرارات بشكل أسرع لتحسين الأداء التشغيلي. كما تتيح تلك الأنظمة لمستخدميها الوصول إلى مخرجاتها على مدار الساعة ومن أي مكان عبر الأجهزة الذكية.