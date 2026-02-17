مكتوم بن محمد: نموذجنا التنموي قائم على بناء شراكات طويلة الأمد مع المؤسسات العالمية

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، السير مايكل كادوري، رئيس مجلس إدارة شركتَي «سي إل بي القابضة» (CLP Holding) الرائدة في مجال حلول الطاقة، و«هونغ كونغ وشنغهاي للفنادق» المحدودة (The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited)، المالكة لسلسلة الفنادق الفاخرة «بينينسولا» العالمية.

وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء الذي جرى بمكتب سموّه في ند الشبا، حرص دولة الإمارات ودبي على ترسيخ النموذج التنموي المتميز الذي تنتهجه في مسيرتها التنموية الشاملة والقائم على الانفتاح الاقتصادي، وبناء الشراكات طويلة الأمد مع المؤسسات العالمية الرائدة، لاسيما ضمن القطاعات الحيوية، مشيراً سموّه إلى الازدهار الذي تشهده مختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات، في ظل بيئة تشريعية وتنظيمية متطورة ومرنة داعمة لنمو الاستثمارات وضامنة لاستدامتها.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «التقيت اليوم السير مايكل كادوري، رئيس مجلس إدارة شركتَي (سي إل بي القابضة)، الرائدة في مجال حلول الطاقة، و(هونغ كونغ وشنغهاي للفنادق) المحدودة، وناقشنا الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها دولة الإمارات ودبي في مجال السياحة بفضل بنيتها التحتية الرائدة وتنوع مقوماتها السياحية، الأمر الذي مكّنها من استقبال 19.59 مليون زائر خلال العام الماضي، لتكون ضمن الوجهات السياحية العالمية البارزة».

وأضاف سموّه: «كما ناقشنا فرص توسيع الاستثمارات النوعية في دولة الإمارات، بما يتماشى مع رؤى القيادة الرشيدة لمستقبل التنمية والطاقة المستدامة في الدولة».

وتابع سموّه: «إيماننا راسخ برؤية قيادتنا، وخطواتنا نحو المستقبل واثقة، وبها تصبح الإمارات مقصداً للعالم، وأرضاً للشراكات المثمرة».

وتم استعراض الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها دولة الإمارات، ودبي في مجال السياحة بفضل البنية التحتية عالمية المستوى وتنوع المنتج السياحي والمقومات البيئية الطبيعية، وهي العناصر التي أهلتها لتكون ضمن الوجهات السياحية العالمية البارزة، مع الإشارة إلى الرقم القياسي الذي حققته في أعداد الزوار الدوليين خلال عام 2025، والذي بلغ 19.59 مليون زائر.

كذلك تناول اللقاء فرص توسيع الاستثمارات النوعية في دولة الإمارات بما يتماشى مع طموحاتها الكبيرة لمستقبل التنمية المستدامة بما في ذلك مواصلة تنويع مصادر الدخل، والتوسع فيها، وكذلك ما تهيّئة دبي من فرص للمستثمرين عبر ما توفره من مُمكِّنات وحوافز في ضوء مستهدفات أجندتها الاقتصادية «D33»، نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للسياحة والاستثمار والابتكار.

حضر اللقاء، وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، ووزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ومدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، ونائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام القاسم، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم.

يُذكر أن مجموعة «هونغ كونغ وشنغهاي للفنادق»، هي مجموعة رائدة في مجال الضيافة الفاخرة والعقارات، تأسست عام 1866، وتملك وتُدير عدداً من أرقى الفنادق في العالم تحت العلامة التجارية «ذا بينينسولا» في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، حيث تقدر القيمة الكلية للأصول المملوكة للمجموعة بنحو 55.9 مليار دولار هونغ كونغ، فيما تُعد شركة «CLP» إحدى أكبر شركات الطاقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتنتشر استثماراتها في هونغ كونغ، والصين، وأستراليا، والهند، وتايوان، وتايلاند، وتقدم خدماتها إلى ما يقارب 5.2 ملايين متعامل في تلك الأسواق.