اتفاقية تتيح لأعضاء «تجّار دبي» باقة متكاملة من خدمات الدعم

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وغرف دبي توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «آي كيو فولفيلمنت» IQ Fulfillment، المتخصصة في خدمات الشحن والتوصيل المدعومة بالتقنيات الروبوتية وحلول الخدمات اللوجستية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن إطار مبادرة «تجّار دبي».

وبموجب الاتفاقية، التي وقعها كلٌّ من المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أحمد الروم المهيري، والرئيس التنفيذي لشركة «آي كيو القابضة»، فادي العامودي، سيحصل التجار المشاركون في مبادرة «تجّار دبي» على باقة متكاملة من الحوافز وخدمات الدعم، بما فيها تخفيض بنسبة تصل إلى 20% على خدمات الشحن والتوصيل الشاملة، وخدمات مناولة الشحن الواردة مجاناً لأول 1000 وحدة لكل تاجر، إضافة إلى اشتراك مجاني لمدة عام كامل في منصة «آي كيو بلس» التي توفر تحليلات متقدمة وتقارير مفصلة حول الأداء.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هادي بدري: «تواصل مبادرة (تجّار دبي) تقديم دليل واضح على الدور المحوري للتعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص في تحويل الطموحات إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس، وتأتي اتفاقية الشراكة مع (آي كيو فولفيلمنت) في إطار مسيرة تطور البرنامج، إذ تعزز البنية التشغيلية واللوجستية اللازمة، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع بشكل مستدام».

من جانبه، قال نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، سعيد القرقاوي: «من خلال دمج الحلول اللوجستية المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، نزوّد رواد الأعمال في دبي بالأدوات التي تمكّنهم من التوسع بثقة وتعزيز تنافسيتهم، بما يرسّخ مكانة دبي عاصمةً عالمية للاقتصاد الرقمي، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «آي كيو القابضة»، فادي العامودي: «فخورون بشراكتنا مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومبادرة (تجّار دبي) لوضع أحدث تقنيات الروبوتات وحلول التنفيذ الآلي ذات المعايير العالمية في متناول الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال سد الفجوة بين التكنولوجيا والتجارة، سيتم تمكين رواد الأعمال في دبي من توسيع نطاق أعمالهم بشكل أسرع».

وتُعدّ «تجّار دبي» من المبادرات الرئيسة ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، وقد نجحت، منذ انطلاقها في سبتمبر عام 2024، في ترسيخ مكانتها كمنصة رائدة تسهم بشكل فاعل في إحداث نقلة نوعية في مشهد ريادة الأعمال، مع توفير الدعم لأكثر من 3400 بائع عبر الشراكات مع منصات رائدة مثل «نون» و«أمازون».