«فلاي دبي» تطلق رحلتين يومياً إلى بانكوك

أعلنت شركة «فلاي دبي»، أمس، إطلاق رحلتين يومياً إلى بانكوك، ليصل عدد رحلاتها لتايلاند إلى 28 رحلة أسبوعياً، وأفادت الناقلة، في بيان، بأنها ستبدأ خدماتها الجديدة في 15 سبتمبر 2026، انطلاقاً من المبنى رقم (3) بمطار دبي الدولي إلى «مطار دون موينغ الدولي» في بانكوك، فيما ستكون الرحلات الجديدة ضمن رحلات الرمز المشترك بين «فلاي دبي» و«طيران الإمارات»، ما يتيح للمسافرين الاستفادة من رحلات ربط أكثر سلاسة، وتذكرة موحدة، وتبدأ أسعار تذاكر درجة الأعمال، ذهاباً وإياباً، من مطار دبي الدولي إلى مطار «دون موينغ الدولي»، من 9000 درهم، بينما تبدأ أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 2500 درهم، فيما تبدأ أسعار تذاكر درجة الأعمال، ذهاباً وإياباً، من مطار «دون موينغ الدولي» إلى مطار دبي الدولي، من 64 ألف بات تايلاندي، في حين تبدأ أسعار تذاكر الدرجة السياحية الأساسية من 22 ألف بات تايلاندي.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، حمد عبيدالله: «يعكس إطلاق رحلتين يومياً إلى بانكوك الطلب المتزايد على شبكتنا، ويؤكد التزامنا بتوفير خيارات سفر أكثر راحة ومرونة».