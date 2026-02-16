«الفالنتين» يحفز الطلب على «المشغولات».. وبطء في مبيعات السبائك والعملات الذهبية

سجلت أسعار الذهب، بنهاية الأسبوع الماضي، زيادات بين 5.25 و9.25 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعاره بنهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وقال مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم» إن الأسواق شهدت نشاطاً في الطلب على مبيعات هدايا المشغولات الذهبية بدعم من مناسبة «الفالنتين داي»، وذلك على الرغم من الارتفاعات السعرية التي سجلها المعدن الأصفر، والتي كانت لها تأثيرات في بطء الطلب على مبيعات السبائك والعملات، لافتين إلى أن المشغولات من عيار 18 قيراطاً استحوذت على النسب الأكثر طلباً.

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 607.5 دراهم، بارتفاع قيمته 9.25 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق.

فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 562.5 درهماً، بزيادة قدرها 8.5 دراهم، ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 539.25 درهماً، بارتفاع بلغ ثمانية دراهم، كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 462.25 درهماً، بزيادة سبعة دراهم، وبلغ سعر عيار 14 قيراطاً 360.5 درهماً بارتفاع 5.25 دراهم.

من جهته، قال مدير شركة «دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، إنه «على الرغم من الارتفاعات السعرية الكبيرة في أسعار الذهب، شهدت الأسواق خلال الفترة الأخيرة معدلات نشاط في الطلب على هدايا مبيعات المشغولات الذهبية بمناسبة (الفالنتين داي)»، لافتاً إلى أن «معدلات الطلب على المشغولات لم تقتصر على المقيمين فقط، وإنما شملت طلباً من قبل السياح والزائرين لأسواق الدولة».

وأضاف أن «مؤشرات الطلب على المشغولات تركزت الحصص الأكبر منها في المنتجات من عيار 18 قيراطاً، وشملت العديد من المنتجات التي تمت صياغتها على أشكال تتناسب مع تلك المناسبة، سواء على أشكال قلوب أو كلمة حب باللغة الإنجليزية».

من جانبه، قال مدير شركة «ريكيش لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن «ارتفاع أسعار الذهب تركزت تأثيراته الأكبر على مبيعات منتجات السبائك والعملات التي شهدت بطئاً في نشاطها، سواء في البيع أو الشراء».

وأشار إلى أنه «على الرغم من الطلب على مبيعات المشغولات بمناسبة (الفالنتين داي)، إلا أنه لايزال محدوداً مقارنة بمعدلات الإقبال خلال الفترة الزمنية المماثلة من العام الماضي، وذلك بسبب الارتفاعات السعرية الكبيرة التي وصلت إليها أسعار المعدن الأصفر مقارنة بالعام الماضي».

وأوضح مسؤول المبيعات في محل «ماش لتجارة الذهب والمجوهرات»، راج باهي، أن «الزيادات السعرية لها تأثيرات نسبية متباينة على الأسواق، وأن الطلب على المشغولات الذهبية جاء مدعوماً بمناسبة (الفالنتين داي)، التي أسهمت في استقطاب العديد من المتعاملين لشراء الهدايا».

وأشار إلى أن «النسب الأكبر من الطلب تركزت في المشغولات المصنعة من عيار 18 قيراطاً، التي تتسم بموديلات وطرز أكثر تنوعاً وتتناسب مع تلك المناسبة».

عالمياً، انتعشت أسعار الذهب والفضة بفضل ​عمليات شراء بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها ‌في أسبوع خلال ​الجلسة الماضية، حين تزايدت ضغوط البيع بعد أن حدّت بيانات الوظائف الأميركية القوية من التوقعات بخفض أسعار الفائدة، وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1%، بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى 4966.83 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد ⁠هبوطه بأكثر من 3%، الخميس الماضي، ليبلغ أدنى مستوى له في أسبوع تقريباً دون مستوى 5000 دولار، وكسبت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم أبريل، 0.‌7% إلى 4985.40 دولاراً للأوقية.

