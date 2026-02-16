جمارك دبي تواصل تنفيذ برنامج «القيادات التنفيذية»

باشرت جمارك دبي تنفيذ برنامج «القيادات التنفيذية» كمرحلة ثانية من «مسار 33»، الذي يتضمن منظومة متكاملة من البرامج القيادية، الرامية إلى إعداد وتمكين الصفين القياديين الثاني والثالث من التنفيذيين، وتعزيز قدرتهم على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع الجمركي العالمي، بما يُسهم في دعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وترسيخ دورها مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد خلال العقد المقبل.

وتخلل حفل إطلاق البرنامج عقد جلسة خاصة تناولت كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «علمتني الحياة»، لاستلهام رؤية وفكر سموّه، واستحضار الدروس والمبادئ القيادية التي شكّلت مرتكزاً في بناء نموذج القيادة الإماراتية لترسيخ ثقافة قيادية واعية، قادرة على صناعة الأثر ومواصلة التميز المؤسسي، ويُجسّد البرنامج التزام جمارك دبي بالاستثمار في رأس المال البشري، من خلال بناء منظومة قيادية تنفيذية تمتلك الكفاءة والجاهزية لقيادة منظومة جمركية ذكية ومرنة ومتكاملة.

ويُسهم البرنامج في دعم الأهداف الاستراتيجية الستة لجمارك دبي، المتمثلة في تسهيل التجارة، وتعزيز الأمن والامتثال، وتأمين الإيرادات، وتطوير الشراكات الاقتصادية، والارتقاء بتجربة المتعاملين وأصحاب المصلحة، وترسيخ التميز المؤسسي المستدام.

ويركز برنامج «القيادات التنفيذية» على منهجيات متقدمة في الإدارة والابتكار، وتنمية مهارات التفكير الاستراتيجي واتخاذ القرار، إلى جانب ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، بما يضمن رفع كفاءة الأداء، وتعزيز مرونة القطاع الجمركي لمواكبة متغيرات الاقتصاد العالمي.

وأكد مدير عام جمارك دبي، الدكتور عبدالله بوسناد، أن برنامج «القيادات التنفيذية» يُمثّل استثماراً استراتيجياً في الإنسان، باعتباره المحرك الرئيس للتحول المؤسسي وصناعة الأثر المستدام، وذلك دعماً لرؤية دبي في الريادة والاستدامة.