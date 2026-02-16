89.7 مليار درهم صافي أرباح 16 بنكاً مُدرَجاً في أسواق الإمارات

ارتفعت الأرباح الصافية لـ16 بنكاً مدرجاً في أسواق المال المحلية، خلال العام الماضي، بنسبة تجاوزت 9.8%، مدعومة بزيادة الإيرادات التشغيلية وقوة الملاءة المالية للبنوك، ما يعكس دور القطاع المصرفي كرافعة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني، ويؤكد قوته ومتانته.

ووفقاً لمسح أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى الإفصاحات المعلنة في سوقَي «دبي المالي» و«أبوظبي للأوراق المالية»، فقد بلغ إجمالي صافي الأرباح المجمعة لتلك البنوك نحو 89.71 مليار درهم خلال العام الماضي، مقارنة بـ81.68 مليار درهم في العام السابق عليه 2024، بزيادة قدرها نحو 8.03 مليارات درهم.

«دبي المالي»

وحققت ستة بنوك مدرجة في سوق دبي المالي أرباحاً صافية، خلال العام الماضي، بقيمة 42.85 مليار درهم، وتصدر «بنك الإمارات دبي الوطني» القائمة بأرباح صافية قدرها 24 مليار درهم، وحلّ «بنك دبي الإسلامي» ثانياً بأرباح صافية بلغت 7.8 مليارات درهم، تلاه «بنك المشرق» بأرباح صافية بلغت 6.97 مليارات درهم، بينما جاء «بنك دبي التجاري» رابعاً بأرباح صافية بلغت 3.5 مليارات درهم.

أما «مصرف عجمان» فسجل أرباحاً صافية بقيمة جاوزت 500 مليون درهم، بينما حقق «بنك الإمارات للاستثمار» أرباحاً صافية قدرها 83 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كما أظهر المسح تسجيل 10 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أرباحاً صافية بقيمة 46.86 مليار درهم، خلال العام الماضي، مقارنة بأرباح العام السابق البالغة 37.97 مليار درهم، وبنمو 23.4% على أساس سنوي.

وتصدر «بنك أبوظبي الأول» القائمة بأرباح صافية بلغت 21.19 مليار درهم، وحلّ «بنك أبوظبي التجاري» ثانياً بأرباح صافية قدرها 11.44 مليار درهم، يليه «مصرف أبوظبي الإسلامي» بأرباح صافية بلغت 7.07 مليارات درهم، وسجّل «بنك رأس الخيمة الوطني» أرباحاً صافية بقيمة 2.61 مليار درهم، تلاه «مصرف الشارقة الإسلامي» بأرباح صافية بلغت 1.3 مليار درهم، وجاء «بنك الفجيرة» سادساً بأرباح صافية بلغت 1.2 مليار درهم، تلاه بنك الشارقة بأرباح صافية بلغت 729 مليون درهم.

وحل «بنك أم القيوين» في المرتبة الثامنة بأرباح صافية بلغت 580 مليون درهم، تلاه بالمرتبة التاسعة «البنك العربي المتحد» بأرباح صافية بلغت 437 مليون درهم، وعاشراً جاء «البنك التجاري الدولي» بأرباح صافية جاوزت 294 مليون درهم.

6 بنوك

واستحوذت ستة بنوك على الحصة الكبرى من الأرباح الصافية لـ 16 بنكاً المدرجة في أسواق المالي الإماراتية، خلال العام الماضي، وهي «بنك الإمارات دبي الوطني» و«بنك أبوظبي الأول» و«بنك أبوظبي التجاري» و«بنك دبي الإسلامي» و«مصرف أبوظبي الإسلامي» و«بنك المشرق».

وحققت هذه البنوك ربحاً بقيمة 78.47 مليار درهم، ما يعادل نحو 87.47% من إجمالي الأرباح الصافية المجمعة للبنوك المدرجة في أسواق المال الإماراتية.

وارتفعت الأرباح الصافية للبنوك الستة، خلال العام الماضي، 2025 بنسبة 7.8% على أساس سنوي، مقارنة بأرباح صافية تقدر بنحو 72.77 مليار درهم في العام السابق 2024.