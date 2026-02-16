«كهرباء الشارقة» تُصدِر 8385 شهادة «عدم ممانعة»

أصدرت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 8385 شهادة «عدم ممانعة» لأعمال الطرق والحفريات والإنشاءات للمشاريع الجديدة والقائمة، بمختلف المناطق في مدينة الشارقة، خلال عام 2025.

وتشمل هذه الشهادات المشاريع التي تحتاج إلى توصيل أو تغيير أو تحديث في خطوط الكهرباء وخدمات المياه والغاز والألياف الضوئية، وتحديث نظم المعلومات الجغرافية لعدد 24.001 ألف مشروع لتمديد شبكات الخدمات، وذلك ضمن جهود الهيئة لتسهيل إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشاريع.

وأوضح نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء، المهندس أحمد الباس، أن الهيئة تواصل جهودها لتلبية احتياجات سكان إمارة الشارقة وتوصيل الخدمات في أسرع وقت وبجودة وكفاءة عاليتين، وتحرص على تطوير العديد من خدماتها وتحويلها إلى خدمات رقمية، حيث يتم تقديم وتسلم طلبات عدم الممانعة للمشاريع الجديدة والقائمة من خلال منصة ذكية، لتسهيل آلية تقديم الطلبات، ومواكبة التحويل الرقمي في الهيئة.