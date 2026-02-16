190.1مليار درهم إيرادات شركات «أدنوك» الست المدرجة في 2025

أعلنت شركات مجموعة «أدنوك» المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تحقيق نتائج مالية قياسية لعام 2025، ما يؤكد الزخم المستمر لعملياتها عبر سلسلة القيمة المتكاملة للمجموعة، واستمرار تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالنمو وتعزيز قيمة العوائد للمساهمين، والتي تم الإعلان عنها خلال انعقاد النسخة الأولى من «مجلس أدنوك للمستثمرين» في أكتوبر 2025.

وبلغ إجمالي إيرادات شركات «أدنوك» الست المُدرجة 190.1 مليار درهم، وإجمالي أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 61.3 مليار درهم، بينما وصل إجمالي صافي الربح إلى 35.8 مليار درهم، بما يؤكد الأداء المالي القوي في السوق والإدارة المنضبطة لرأس المال.

كما أعلنت الشركات المُدرجة توزيعات أرباح بقيمة إجمالية تبلغ 26.4 مليار درهم لعام 2025، وذلك رهناً بموافقة المساهمين، ما يعزز السجل الحافل لـ«أدنوك» في تقديم عوائد موثوقة ومستدامة ومجزية للمساهمين.

وسجلت «أدنوك للتوزيع» أداءً قياسياً خلال عام 2025، مدعوماً بالطلب القوي على الوقود وخدمات التجزئة غير المرتبطة بالوقود، إلى جانب النمو المتزايد في مساهمة العمليات الدولية للشركة، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 11.1% على أساس سنوي لتصل إلى 4.3 مليارات درهم. فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 15.4% ليبلغ 2.79 مليار درهم. كما حققت الشركة نمواً في كميات الوقود بنسبة 4.5% لتصل إلى 15.7 مليار لتر، مدفوعةً بالتوسّع في شبكة المحطات وارتفاع الإقبال على محطات الشركة في أسواقها الثلاث، الإمارات والسعودية ومصر. وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.28 مليار درهم عن النصف الثاني من عام 2025، ليصل إجمالي توزيعات العام إلى 2.57 مليار درهم، وذلك رهناً بموافقة المساهمين.

وأعلنت شركة «أدنوك للحفر» تحقيق نتائج قياسية للعام 2025، وهو إنجاز ملموس يعزز التقدم الذي أحرزته الشركة نحو توسيع حجم أعمالها، ورفع كفاءة الأداء من خلال إدماج حلول تكنولوجية متطورة والتميز في التنفيذ.

وبلغت الإيرادات 18 مليار درهم للعام 2025، فيما ارتفع صافي الربح بمعدل 11% على أساس سنوي ليصل إلى 5.3 مليارات درهم.