«OpenAI» تُعزّز أمان «ChatGPT»

أعلنت شركة «أوبن إيه آي - OpenAI» إطلاق ميزتين أمنيتين جديدتين لتعزيز حماية منصة «شات جي بي تي - ChatGPT» في مواجهة التهديدات السيبرانية، إثر رصد محاولات لاستغلال نماذج «اللغة الكبيرة» في عمليات احتيال واستخراج بيانات، وتشمل التحديثات ميزة «وضع القفل - Lockdown Mode»، المخصصة لمن يحتاجون إلى حماية فائقة للبيانات، وتعمل على تقييد تفاعل الذكاء الاصطناعي مع الأنظمة الخارجية لمنع أي تسريب للمعلومات، أما الميزة الثانية فتتمثل في إطلاق ملصقات «الخطر المرتفع - Elevated Risk» داخل منصتي «شات جي بي تي» و«كودكس»، لتنبيه المستخدمين إلى الأدوات البرمجية التي قد تكون عرضة للهجمات.