5شركات عقارية مدرجة في «دبي المالي» تربح 39.09 مليار درهم خلال 2025

ارتفعت الأرباح الصافية لخمس شركات عقارية مدرجة في سوق دبي المالي، بنسبة 34.28%، خلال العام الماضي، لتصل إلى 39.09 مليار درهم، مقارنة بـ29.11 مليار درهم سجلتها في العام السابق 2024.

وأظهر رصد لـ«الإمارات اليوم»، استناداً إلى الإفصاحات المنشورة على موقع سوق دبي المالي، أن إيرادات شركات «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«تيكوم»، و«ديار للتطوير»، و«الاتحاد العقارية»، نمت بنسبة 39.8% إلى أكثر من 82.59 مليار درهم، خلال الفترة من يناير وإلى نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 59.08 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعة بالنمو القوي للقطاعين العقاري والسياحي.

وجاءت شركة «إعمار العقارية» في الصدارة، بعد تسجيلها أرباحاً صافية بلغت 22.32 مليار درهم، خلال العام الماضي 2025، مرتفعة من 17.44 مليار درهم سجلتها بنهاية العام السابق، بنمو 27.98%.

وحققت «الشركة» إيرادات سنوية هي الأعلى، على الإطلاق خلال العام الماضي بنحو 49.55 مليار درهم، مقارنة بـ35.5 مليار درهم، بزيادة 39.57%، مقارنة بالعام السابق 2024، وذلك بفضل الأداء القوي لعملياتها المحلية.

وحافظت شركة «إعمار للتطوير»، المملوك أغلبها لشركة «إعمار العقارية» على زخمها القوي، خلال العام الماضي، مسجلة نمواً في صافي الأرباح بنسبة 40.45% لتصل إلى 13.61 مليار درهم، مقارنة مع 9.69 مليارات درهم.

وحققت «إعمار للتطوير» أعلى إيرادات على الإطلاق في تاريخها خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025، بقيمة 27.48 مليار درهم، بزيادة 43.57%، مقارنة مع 19.14 مليار درهم، حققتها الشركة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

بدورها، نجحت «مجموعة تيكوم» التي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، في تحقيق زيادة بصافي أرباح المجموعة بنسبة 70.73% ليصل إلى 2.1 مليار درهم، مقارنة مع 1.23 مليار درهم.

كما سجّلت «تيكوم» زيادة في إيرادات الفترة من يناير إلى نهاية ديسمبر 2025، بنسبة 18.98% لتصل إلى 2.85 مليار درهم، مقارنة بـ2.4 مليار درهم، إيرادات سجلتها المجموعة في الفترة نفسها من عام 2024، وذلك بدعم التوسّع الاستراتيجي في محفظة الأصول والأداء القوي على مستوى قطاعات عملها.

من جهتها، حققت شركة «ديار للتطوير» نمواً بصافي الأرباح خلال العام الماضي بنسبة 27.27% لتصل إلى 602.2 مليون درهم، مقارنة مع 473.9 مليون درهم خلال العام السابق 2024.

كما حققت «ديار للتطوير» ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 30.46% من 1.51 مليار درهم في نهاية عام 2024، إلى 1.97 مليار درهم بنهاية الفترة ذاتها من 2025، وذلك بفضل احتفاظ الشركة بمحفظة مشاريع قوية تقارب سبعة مليارات درهم، بما يدعم توليد الإيرادات وتقديم مشاريع عالية الجودة.

وارتفعت الأرباح الصافية لشركة «الاتحاد العقارية» بنسبة 68% إلى 462 مليون درهم خلال العام الماضي، مقارنة مع 275 مليون درهم في العام السابق، في حين زادت إيرادات الشركة بنسبة 39.36% إلى 736 مليون درهم، مقارنة مع 528 مليون درهم في عام 2024.

