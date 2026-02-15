«كهرباء دبي» تحصل على إعادة اعتماد لشهادات «الأيزو»

حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على إعادة اعتماد سلسلة شهادات الجودة العالمية أيزو (ISO 10000) الخاصة بإدارة الجودة - رضا المتعاملين، وسلسلة شهادات الجودة العالمية الأيزو (ISO 18295) الخاصة بإدارة مراكز اتصال المتعاملين (ISO 18295-1:2017) و(ISO 18295-2:2017).

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتمكين المتعاملين ومتابعة ملاحظاتهم وتقييماتهم، باعتبارهم شركاء استراتيجيين في تصميم وتنفيذ وتقييم الخدمات الحكومية».