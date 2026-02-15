سلطان الجابر: الإمارات شريكاً موثوقاً لألمانيا وأوروبا

استضافت سفارة دولة الإمارات في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة «XRG»، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، ومجلس الأعمال الألماني - الإماراتي، مساء أول من أمس، حفل استقبال على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وأقيم الحفل بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، الدكتور سلطان أحمد الجابر، وسفير دولة الإمارات لدى ألمانيا، أحمد العطار، وشهد مشاركة أكثر من 300 من قادة الأعمال وصنّاع القرار والمسؤولين الحكوميين وشركاء بارزين من مختلف أنحاء أوروبا.

وخلال كلمته في الحفل، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية القيادة، تركز دولة الإمارات على بناء شراكات نوعية تسهم في دعم الاستقرار وتعزيز النمو في مختلف المجالات، ويشكل أمن الطاقة في عالم اليوم ركيزة أساسية لضمان الأمن ما يؤكد ضرورة بناء شراكات متينة وطويلة الأمد أكثر من أي وقت مضى. وتفخر دولة الإمارات بكونها شريكاً موثوقاً لألمانيا وأوروبا عموماً، ونؤكد التزامنا بمواصلة الجهود لتعزيز أمن الطاقة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية».

وتضمّن الحفل أيضاً كلمات لكل من أحمد العطار، ورئيس وزراء ولاية بافاريا، ماركوس زودر، حيث تم تسليط الضوء على الدور المهم لدولة الإمارات كونها شريكاً موثوقاً ومستثمراً طويل الأمد ومسهماً فاعلاً في تعزيز أمن الطاقة الأوروبي. ومن خلال شركات «أدنوك» و«XRG» و«مصدر»، تواصل دولة الإمارات مساهمتها في تعزيز مرونة منظومة الطاقة في أوروبا عبر تنويع الإمدادات، وتوسيع نطاق الاستثمارات، وترسيخ أطر التعاون الصناعي المستدام. وتبلغ قيمة استثمارات الشركات الثلاث مجتمعة أكثر من 38 مليار يورو في قطاعي الطاقة والصناعة في مختلف أنحاء القارة.

وتمثل ألمانيا ركيزة أساسية في هذه الشراكة، حيث يرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية متينة تسهم في تحفيز الابتكار، وتعزيز التنافسية الصناعية، ودعم النمو المستدام. وتجاوزت استثمارات دولة الإمارات في قطاعي الطاقة والصناعة في ألمانيا 18 مليار يورو، مع خطط لرفعها إلى نحو 30 مليار يورو خلال العقد المقبل. ويأتي حفل الاستقبال عقب الزيارة التي قام بها مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، فريدريش ميرتس، الأسبوع الماضي، إلى دولة الإمارات، والتي شهدت توقيع «مصدر» و«أدنوك» اتفاقات مع شركة «آر دبليو إي» تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة في ألمانيا.