19.16 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في أسبوع

سجّلت التصرفات العقارية في دبي خلال الأسبوع الماضي 26.71 مليار درهم، مسجلة أسبوعاً قياسياً جديداً، ما يعكس استمرار الزخم القوي في السوق العقارية بالإمارة، مدفوعاً بالبداية القوية التي شهدها شهر يناير 2026 والأسبوع الأول من فبراير الجاري، في تأكيد جديد على مواصلة السوق تحطيم الأرقام القياسية.

جاء ذلك بعد تنفيذ 5875 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 19.16 مليار درهم، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتوزّعت مبيعات العقارات الأسبوعية بواقع 3748 مبايعة لوحدات سكنية، و482 مبايعة لمبانٍ، و435 مبايعة لأراضٍ، بإجمالي 4665 صفقة. فيما بلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 12 مليار درهم عبر تنفيذ 1724 صفقة، ومبيعات العقارات «على الخريطة» نحو 7.16 مليارات درهم عبر 2941 صفقة.

وسجّل الرهن العقاري 1061 معاملة بقيمة 4.14 مليارات درهم، موزّعة بواقع 744 معاملة لوحدات سكنية، و117 معاملة لمبانٍ، و200 معاملة لأراضٍ، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 3.41 مليارات درهم بواقع 149 معاملة موزّعة على 104 معاملات لوحدات سكنية، و15 معاملة لمبانٍ، و30 معاملة لأراضٍ. وجاءت منطقة «اليلايس 1» في الصدارة من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ3.38 مليارات درهم، تلتها «ورسان الرابعة» بنحو 1.88 مليار درهم، و«سيح شعيب 1» مسجلة 1.29 مليار درهم، فيما سجلت منطقة «الوصل» مبيعات بقيمة 534.93 مليون درهم، ومنطقة «الخليج التجاري» 530.83 مليون درهم.

وحلّت «معيصم الثانية» سادساً بـ508.19 ملايين درهم، تلتها «نخلة ديرة» بـ470.08 مليون درهم، و«مدينة المطار» مسجلة 434.44 مليون درهم، ثم منطقة «قرية جميرا الدائرية» بـ421.26 مليون درهم، و«جميرا الأولى» بـ386.6 مليون درهم. وعلى مستوى الأداء اليومي، سجّلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، نحو 3.15 مليارات درهم، بعد تنفيذ 874 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 1.71 مليار درهم.