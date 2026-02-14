639شركة قبرصية مسجلة في «غرفة دبي» نهاية 2025

بحثت غرف دبي، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة مع وفد من غرفة التجارة والصناعة القبرصية برئاسة رئيس الغرفة، ستافروس ستافرو، حيث أكّد الجانبان التزامهما بتوسيع آفاق التعاون الثنائي، وتنمية الشراكات بين مجتمعي الأعمال في دبي وقبرص.

وتأتي الزيارة في ظل تنامي جاذبية دبي للشركات والمستثمرين من قبرص، حيث انضمت 101 شركة قبرصية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال عام 2025، ليرتفع بذلك إجمالي الشركات القبرصية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة في نهاية العام الماضي إلى 639 شركة، بنمو 17.7% على أساس سنوي، فيما بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وقبرص نحو 588 مليون درهم في عام 2024. وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «نلتزم بتعزيز الروابط الاقتصادية بين دبي وقبرص، والارتقاء بمستوى التعاون التجاري والاستثماري المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة، ونعمل على ترسيخ شراكات استراتيجية مستدامة، تدعم نمو حركة التجارة البينية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام مجتمع الأعمال، بالتزامن مع تمكين الشركات القبرصية من الاستفادة من المقومات التنافسية التي توفرها دبي، باعتبارها منصة عالمية رائدة للانطلاق نحو أسواق المنطقة والعالم».

وكانت غرفة تجارة دبي أطلقت، أخيراً، مجلس الأعمال القبرصي، بهدف تعزيز العمل المشترك بين مجتمعَي الأعمال في دبي وقبرص، وتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة، وتحفيز الشراكات الثنائية في مختلف القطاعات.