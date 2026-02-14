«تعاونية الشارقة» ترصد 35 مليون درهم لخفض أسعار 10 آلاف سلعة في رمضان

أطلقت «تعاونية الشارقة» مبادرة لخفض أسعار أكثر من 10 آلاف سلعة في رمضان عبر حملات للتنزيلات تطرحها قبيل وخلال الشهر الكريم.

وكشفت «التعاونية» خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس، أنها رصدت مخصصات مالية وصلت قيمتها 35 مليون درهم لتطبيق مبادرة التخفيضات.

وأوضحت في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أنها أجرت اتفاقيات مع شركات التوريد لتوفير كميات إضافية من مخزون السلع، بما يدعم وفرة المنتجات، واستقرار أسعار السلع خلال الشهر الكريم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الشارقة»، ماجد سالم الجنيد، إن «التخفيضات ستشمل أكثر من 10 آلاف سلعة غذائية أساسية واستهلاكية مثل: الزيوت، والسكر، والأرز، فيما ستصل معدلات التخفيضات إلى نحو 75%».

وأضاف أن «عروض التخفيضات أطلقت حالياً في فروع التعاونية وعبر المتجر الإلكتروني»، مبيناً أنه «تم طرح ثلاثة خيارات من (السلال الرمضانية) بأسعار تبدأ من 99 درهماً وتصل إلى 399 درهماً، وبنسب خصم تجاوز 50% تقريباً». وأوضح أن هذه السلال تضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، من بينها: الأرز، والسكر، والطحين، والزيوت، والعصائر، مع إمكانية الحصول عليها من خلال الفروع، أو عبر التسوّق الإلكتروني.

وتابع: «ضمن استعداداتها المبكرة لشهر رمضان، حرصت (التعاونية) على توفير مخزون كافٍ من السلع الغذائية الأساسية المشمولة بالعروض الرمضانية، بما يضمن تلبية احتياجات المتسوقين طوال الشهر الفضيل»، مؤكداً أن السلع ستطرح بكميات كبيرة وبأسعار مدروسة تتيح الاستفادة لأكبر عدد ممكن من المستهلكين.

وقال الجنيد إن «التعاونية باشرت التنسيق مع عدد من المؤسسات والجهات الخيرية في الدولة لتوزيع (المير الرمضاني) على الأسر المستفيدة في صورة سلال غذائية متنوّعة، بالتزامن مع حلول الشهر الفضيل. كما سيشهد شهر رمضان تنظيم السوق الرمضانية في مركز الرحمانية التجاري على مدار أيام الشهر، بمشاركة أكثر من 100 مشروع محلي، حيث أتاحت التعاونية الفرصة لأصحاب المشاريع الوطنية والمقيمة في الدولة لعرض منتجاتهم، بما يسهم في دعم روّاد الأعمال وتعزيز رضا المتعاملين».

من جانبه، قال مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، إن «الأسعار بشكل عام تشهد استقراراً قبيل وخلال شهر رمضان، مع وفرة كبيرة لمخزون سلع العروض وفق اتفاقيات مع شركات التوريد لتلبية احتياجات المستهلكين، وإتاحة كميات كبيرة من السلع المشمولة بالعروض».