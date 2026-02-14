13.37 مليار درهم مكاسب سوقية لـ «دبي المالي» في أسبوع

أغلق سوق دبي المالي تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنسبة 0.59%، أو ما يعادل 39.11 نقطة، عند مستوى 6730.11 نقطة، ليواصل بذلك ارتفاعه للأسبوع الثاني على التوالي، مدعوماً بارتفاع أسهم قطاعات العقارات والصناعة والمرافق العامة والاتصالات، علاوة على توالي إعلان الشركات المدرجة عن نتائج أعمال قوية للربع الرابع من العام الماضي.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي»، إلى 1.12 تريليون درهم بنهاية جلسة الأسبوع، أمس، مقارنة مع 1.107 تريليون درهم في نهاية تعاملات الأسبوع السابق، بمكاسب بلغت نحو 13.37 مليار درهم.

ودعم أداءَ السوق نمو عدد من القطاعات وعلى رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.78%، وقطاع الاتصالات بنسبة 4.76%، والمرافق العامة 0.22%، والصناعة 0.39%.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، سيولة جاوزت 5.33 مليارات درهم، بعد التداول على نحو 1.48 مليار سهم، وتنفيذ 93 ألفاً و489 صفقة.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في السوق، إلى الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 471.5 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة جاوزت 2.4 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1.93 مليار درهم.

إلى ذلك، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 10636.48 نقطة.

وارتفعت رسملة السوق، إلى نحو 3.212 تريليونات درهم بنهاية جلسة الأسبوع الماضي، مقارنة مع 3.198 تريليونات درهم في نهاية تعاملات الأسبوع السابق، بمكاسب نحو 14 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، سيولة جاوزت 8.53 مليارات درهم، بعد التداول على نحو 2.19 مليار سهم، وتنفيذ 141.25 ألف صفقة.

