«طيران الإمارات» تتيح 22 وجهة داخل الصين عبر «لونغ إير»

وقّعت «طيران الإمارات» اتفاقية «إنترلاين» مع شركة «لونغ إير»، في خطوة تُعزّز حضور «طيران الإمارات» في الصين، وتتيح للمتعاملين معها الوصول إلى مدن إضافية داخل الصين إلى جانب وجهاتها الحالية.

وأفادت «طيران الإمارات» بأن المتعاملين معها سيتمكنون حالياً من الوصول إلى 22 وجهة داخل الصين تُشغّلها «لونغ إير» عبر هانغتشو، وشينزن، وهونغ كونغ، لافتة إلى أن تلك الوجهات تغطي مناطق متعددة، تشمل شرق، وشمال شرق، وجنوب، ووسط، وجنوب غرب الصين، وتوفر الاتفاقية للمتعاملين ميزة حجز رحلات متعددة ضمن تذكرة واحدة، مع سياسة موحدة للأمتعة وشروط سعرية متسقة طوال الرحلة، بما يضمن تجربة سفر سلسة ومتكاملة، وأكّدت «طيران الإمارات» أنها من خلال هذا التوسع، فإنها تُعزّز نطاق انتشارها داخل الصين، ما يسهم في دعم الربط الجوي للمسافرين بغرض الترفيه أو الأعمال، ويوفّر وصولاً مريحاً إلى مراكز داخلية رئيسة، مثل تشنغتشو، وتشانغتشون، وهايكو، وشيانغيانغ، وداتشو. وأوضحت، أن توقيع اتفاقية الإنترلاين مع «لونغ إير» يأتي في إطار التزام «طيران الإمارات» المستمر بالسوق الصينية، مشيرة إلى أنها أطلقت العام الماضي رحلات إلى وجهتين جديدتين، هما شينزن وهانغتشو، كما عزّزت عروضها من خلال تشغيل «الدرجة السياحية الممتازة» في هذين الخطين، إلى جانب إعادة تشغيل طائرة «إيرباص A380» على رحلات شنغهاي.

يذكر أن «طيران الإمارات» تخدم البر الرئيس للصين منذ 2004.