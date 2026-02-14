401 مليون درهم صافي أرباح «الأنصاري للخدمات المالية»

أعلنت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، عن تحقيق أداء مالي قوي خلال السنة المالية 2025، مسجلة نمواً كبيراً في الدخل التشغيلي والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك. وأكدت في بيان أمس، أن الدخل التشغيلي ارتفع بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 1.29 مليار درهم. وحافظ صافي الأرباح بعد الضرائب على مرونته عند 401 مليون درهم في السنة المالية 2025، مسجلاً تراجعاً طفيفاً بنسبة 1% على أساس سنوي. ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى اعتماد استراتيجيات تسعير مدروسة للحفاظ على الحصة السوقية، وارتفاع تكاليف الموارد البشرية نتيجة المتطلبات التنظيمية بما في ذلك مبادرات التوطين، إضافة إلى زيادة التكاليف التشغيلية والتمويلية المرتبطة باستراتيجية التوسّع.

وبلغ إجمالي الفروع 444 فرعاً بنهاية 2025، مقارنة بـ267 فرعاً بنهاية 2024، بزيادة 177 فرعاً، منها 160 فرعاً في كل من البحرين والكويت والهند، و17 فرعاً جديداً تم افتتاحها داخل دولة الإمارات.