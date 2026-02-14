بيع كامل وحدات مشروع «ذا ريزيدنسز»

أكّد مركز دبي المالي العالمي، أن «ذا ريزيدنسز»، أول مشروع سكني يتم إطلاقه ضمن المرحلة الأولى من مشروع «زعبيل ديستركت» - مركز دبي المالي العالمي، قد تم بيعه بالكامل بعد إطلاقه رسمياً في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذكر أن المشروع يتكون من برجين يضمان 463 وحدة سكنية، لافتاً إلى حضور 3000 وسيط عقاري العروض الأولى التي أٌقيمت في صالة المبيعات بالمركز.

وقال الرئيس التنفيذي للعقارات في «شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات»، صالح العقربي: «لاقى المشروع إقبالاً كبيراً من المشترين ليكونوا السبّاقين في اغتنام فرصة العيش في وجهة تجمع بين التصاميم الفريدة والرفاهية الاستثنائية والقرب من المدينة».