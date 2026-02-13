بيان من طيران الإمارات بخصوص عملياتها إلى الجزائر

أكدت طيران الإمارات أن رحلاتها من وإلى الجزائر تعمل حالياً بشكل طبيعي ووفق الجداول المعتمدة، دون أي تأثير على الخدمات في الوقت الراهن، ودعت الناقلة عملاءها الذين لديهم حجوزات قادمة إلى متابعة خطط سفرهم كما هو مقرر.

وأكدت طيران الإمارات التزامها بشكل كامل بتنفيذ أي توجيهات أو تعليمات تصدر عن الجهات الحكومية المختصة، وستحرص على إبلاغ عملائها وموظفيها وشركائها بأي مستجدات في حال طرأت تغييرات على الوضع القائم، كما أوضحت أن آخر رحلة مجدولة حالياً، هي الرحلة رقم"ئي كيه 757"، والتي ستغادر الجزائر يوم 3 فبراير 2027.

وجددت الناقلة اعتذارها لعملائها عن أي إزعاج قد يترتب على ذلك. كما تدعو العملاء الذين ستتأثر خطط سفرهم اعتباراً من هذا التاريخ إلى النظر في ترتيبات سفر بديلة من خلال وكلاء الحجز.