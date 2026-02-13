مكتوم بن محمد: نعتز بكفاءاتنا الوطنية المتميزة.. ونسعى لتحفيزها والاستثمار فيها  

كرّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الفائزين بجائزة وزير المالية للتميز المؤسسي لعام 2025، حرصاً على ترسيخ ثقافة التميز، وتعزيز تنافسية الوزارة ورفع جاهزيتها للمشاركة في جوائز التميز الوطنية، مؤكداً سموه أن الفائزين بالجائزة يقدّمون نماذج مهنية تعكس روح الالتزام والمسؤولية في العمل الحكومي، وتُبرز خيرة الكفاءات الوطنية القادرة على تحويل الرؤى والسياسات إلى إنجازات.

وتضمن حفل التكريم، الذي أقيم في دبي، وحضره وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ووكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، الإعلان عن الفائزين والمشاركين في فئتَي جائزة وزير المالية للتميز المؤسسي، وهما الفئة الفردية (نجوم التميز)، والفئة المؤسسية (الإنجاز المتميز).

وهنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين بالجائزة، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلوها وما قدّموه من نماذج مهنية تعكس روح الالتزام والمسؤولية في العمل الحكومي، حيث يجسد أداؤهم ما تمتلكه الكفاءات الوطنية من قدرة على تحويل الرؤى والسياسات إلى إنجازات عملية تدعم تطور الأداء المؤسسي، وتخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة.

أداء رفيع

وأعرب سموه عن اعتزازه بالأداء الرفيع الذي حققه الفائزون بالجائزة التي باتت تُمثّل محفزاً لتعزيز منظومة العمل المالي الحكومي، عبر ترسيخ معايير أداء متقدمة تربط الكفاءة بالاستدامة، وتحوّل التميز من إنجازات مرحلية إلى قدرة مؤسسية متراكمة تدعم جودة السياسات المالية.

وأشار سموه إلى أن بناء مؤسسات مالية مرنة وقادرة على استباق المتغيرات يشكل معياراً أساسياً لتحقيق المستهدفات المالية الوطنية، مؤكداً أن اتباع قواعد الحوكمة وتكامل الأدوار ووضوح الأولويات، يرسخ جاهزية وزارة المالية للتعامل مع التحولات المالية العالمية، بما يُعزّز تنافسية دولة الإمارات، لافتاً سموه إلى أن الجائزة تعكس نهج الدولة في ضبط كفاءة الإنفاق الحكومي، والارتقاء بالأطر التنظيمية عبر تحفيز التفكير القيادي، وترسيخ ثقافة المسؤولية المؤسسية، وربط التميز المؤسسي بمخرجات ملموسة تخدم المجتمع والاقتصاد الوطني، بما يدعم استدامة النمو المالي، ويُعزّز الثقة بالمنظومة المالية الحكومية.

الالتزام والمسؤولية

وقال سموه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «كرّمتُ اليوم الفائزين بجائزة وزير المالية للتميز المؤسسي لعام 2025، والتي تتضمن فئة (نجوم التميز) وفئة (الإنجاز المتميز)، وتُقدّم نماذج مهنية تعكس روح الالتزام والمسؤولية في العمل الحكومي، وتُبرز خيرة الكفاءات الوطنية القادرة على تحويل الرؤى والسياسات إلى إنجازات تخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة»، وأضاف سموه: «نعتز بكفاءاتنا الوطنية المتميزة، ونسعى لتحفيزها والاستثمار فيها وتمكينها، لتحقيق استدامة الأداء المتميز والريادة المالية عالمياً. في الإمارات التميز لا يُمنَح بل يُصنع، ليصبح قوة تنافسية تشكل ملامح المستقبل».

رأس المال البشري

إلى ذلك، أكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن جائزة وزير المالية للتميز المؤسسي 2025 تجسد توجهاً استراتيجياً راسخاً، يهدف إلى ترسيخ ثقافة الأداء المتقدّم في العمل الحكومي، باعتبارها مدخلاً أساسياً لتعزيز الجاهزية المؤسسية ومواكبة التحولات المتسارعة في بيئة العمل العام، حيث تنظر الوزارة إلى التميز بوصفه مساراً مستداماً يقوم على بناء منظومة عمل متكاملة، تعتمد الوضوح في الأهداف، والمرونة في التنفيذ، والقدرة على استباق التحديات وتحويلها إلى فرص تطوير ونمو.

وأضاف أن الاستثمار في رأس المال البشري يُمثّل حجر الأساس لأي تحول مؤسسي ناجح، وأن تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز روح المبادرة والمسؤولية المهنية يشكلان ركيزة رئيسة لضمان استمرارية الأداء المتميز، وتعزيز الثقة بالمنظومة المالية الحكومية، موضحاً أن الجائزة تحفز التفكير الاستراتيجي، وتدعم ثقافة التطوير المستمر، ومسيرة العمل الحكومي نحو مستويات أكثر تقدّماً من الكفاءة والفاعلية، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في بناء مؤسسات مرنة وقادرة على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

«نجوم التميز»

تسلط جائزة وزير المالية للتميز المؤسسي لفئة «نجوم التميز» الضوء على الجهود المتميزة لموظفي الوزارة، وتقدير إنجازاتهم، بما ينسجم مع مفاهيم منظومة التميز الحكومي، حيث تهدف الجائزة إلى إحداث نقلة نوعية في الأداء على المستوى الفردي، من خلال تكريم الإنجازات الفردية المتميزة، وتعزيز ثقافة التميز على مختلف المستويات، وخلق بيئة تنافسية إيجابية ومحفزة بين الموظفين، وتُغطي هذه الفئة عدداً من المجالات الفرعية في مختلف التخصصات والدرجات الوظيفية.

وتضم جائزة «نجوم التميز»، كذلك، فئات متغيرة تواكب أولويات وتوجهات الدولة، إذ تم استحداث جائزة «نجم العمل التطوعي» تزامناً مع «عام المجتمع 2025».

الجندي المجهول

مُنحت ثلاث جوائز لوحدات في وزارة المالية ضمن فئة «تصفير البيروقراطية الداخلي»، كما منحت جائزة وزير المالية للتميز المؤسسي لعام 2025 جائزة «الجندي المجهول» لموظفين يعملون بصمت ويصنعون الفرق بتميز، كما جرى تكريم فريق التقييم من وزارة الداخلية، تقديراً لدوره المهني في أعمال التحكيم، وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.. يذكر أنه تم تطوير جائزة وزير المالية للتميز المؤسسي، لتحاكي بشكل كبير متطلبات منظومة التميز الحكومي، والتوجهات الحكومية من حيث الفئات الفردية والمؤسسية.

«الإنجاز المتميز»

تقوم جائزة وزير المالية للتميز المؤسسي فئة «الإنجاز المتميز» على ترسيخ ثقافة التميز كنهج مؤسسي مستدام، يتجاوز الإنجازات الفردية إلى بناء قدرات تنظيمية شاملة تُعزّز الأداء الحكومي، وتشمل الجائزة مختلف المبادرات والبرامج التي تنفّذها الوحدات التنظيمية وفرق العمل، وتتوزع فئات الجائزة بين فئات مستمرة تُقيَّم وفق ركائز منظومة التميز الحكومي، وأخرى متغيرة تواكب الأولويات الاستراتيجية، بما يُسهم في تحفيز التميز الجماعي، وتكريم أفضل الممارسات، وتوثيق قصص النجاح، وقد شملت سبع جوائز مؤسسية.