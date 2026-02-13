230 منشأة طبية تعتمد على خدمات «إمباور»

أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) دورها الحيوي في دعم قطاع الرعاية الصحية بالإمارة، من خلال تزويد أكثر من 230 منشأة طبية - تشمل مستشفيات وعيادات ومراكز تخصصية - بخدمات تبريد المناطق المستدامة، وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أحمد بن شعفار: «يُشكّل قطاع الرعاية الصحية واحداً من أكثر القطاعات حساسية من حيث متطلبات التشغيل والاستمرارية، إذ تعتمد كفاءة الخدمات الطبية وجودتها على بنية تحتية موثوقة ومستقرة على مدار الساعة، ومن هذا المنطلق، نحرص على توفير حلول تبريد مناطق عالية الاعتمادية والكفاءة، لتلبية احتياجات المنشآت الصحية».